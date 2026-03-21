VIDEO. Escándalo durante un operativo en la zona oeste de La Plata

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Un grave episodio generó conmoción en la ciudad de La Plata, luego de que vecinos de la localidad de Los Hornos denunciaran un presunto accionar violento durante un operativo realizado en la zona de 157 y 70.
Según relataron los vecinos en exclusiva a EL DÍA, decidieron hacer pública la situación acompañando la denuncia con videos que, aseguran, evidencian la gravedad de lo ocurrido. De acuerdo a la presentación, el procedimiento habría incluido la irrupción en un domicilio sin orden judicial, en el marco de un operativo que tendría como objetivo el secuestro de una motocicleta.
Siempre en base a los testimonios vecinales, entre las personas afectadas habría una joven embarazada, lo que incrementó la preocupación y el malestar en el barrio.
El conflicto, según indicaron, habría continuado luego en la dependencia de Comisaría Tercera de Los Hornos, perteneciente a la Policía Bonaerense correspondiente a la jurisdicción, donde la intervención del personal de guardia evitó que la situación pasara a mayores.
“Por culpa de estos casos se mancha a toda la institución, cuando también hay buenos policías que hacen bien su trabajo”, expresaron vecinos, quienes además solicitaron que el hecho sea investigado “hasta las últimas consecuencias”.
El episodio ya genera repercusión en la zona y reclamos para que se esclarezca lo sucedido y se determinen eventuales responsabilidades.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE QUEDÓ FILMADO EN LOS HORNOS
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