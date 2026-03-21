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La Plata se impone ante Los Tilos en otra edición del clásico del rugby

La Plata se impone ante Los Tilos en otra edición del clásico del rugby
21 de Marzo de 2026 | 16:26

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Los Tilos y La Plata protagonizan una nueva edición del clásico platense que más partidos tiene en su haber. En total se jugaron 71 compromisos oficiales, con 37 victorias del Canario, 22 de los tilenses y 12 empates.

En la primera parte, en un trámite parejo, El Canario está en ventaja 13 - 3 mediante dos penales convertidos por Santino Di Lucca. Bautista Santamarina -también de penal- había igualado transitoriamente.

Posteriormente, un try convertido por Tomás Bernasconi más la conversión de Di Lucca estilaron 13-3 el marcador.

Los dos equipos cayeron en el debut y por eso tienen cierta urgencia de sumar puntos. Es verdad que el torneo recién empieza, lo mejor es dejar los últimos lugares lo más rápido posible.

También habrá fecha de Primera A y los dos equipos platenses que juegan tienen partidos más que interesantes y con muchas cosas en juego. San Luis, que es uno de los máximos favoritos a ascender de manera difrecta, visitará a San Cirano. Mientras que Universitario recibirá a San Andrés.

Por último también jugará Albatros, que visitará a San Marcos.

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