Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Emotivo homenaje del plantel de Estudiantes a Marcos Conigliaro

Emotivo homenaje del plantel de Estudiantes a Marcos Conigliaro
21 de Marzo de 2026 | 16:58

Escuchar esta nota

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata realizó este sábado un emotivo homenaje a Marcos Conigliaro antes del inicio del entrenamiento.

La ceremonia se llevó a cabo en la zona del gimnasio del Country Club de City Bell, donde en primer lugar tomó la palabra el dirigente Juan Martín Aiello, acompañado por Marcos Angeleri.

Luego se realizó un respetuoso minuto de silencio en memoria del histórico delantero campeón del mundo, y el homenaje culminó con un sentido aplauso.

Del reconocimiento participaron todos los integrantes del plantel profesional, el cuerpo técnico y colaboradores, en un gesto cargado de emoción para despedir a una de las grandes glorias del club.

 

 

Un símbolo eterno del Estudiantes campeón del mundo

Conigliaro fue una pieza clave en una de las etapas más gloriosas de la historia del club. Integrante del equipo que conquistó la Copa Intercontinental 1968, quedó marcado a fuego en la memoria albirroja por su gol en Old Trafford frente al Manchester United, que selló la consagración ante uno de los gigantes de Europa.

Delantero de enorme carácter y entrega, formó parte de un plantel que no solo ganó títulos, sino que construyó una identidad que aún hoy define a Estudiantes. Su nombre quedó asociado para siempre a esa mística copera que llevó al club a lo más alto del fútbol mundial.

Por eso, su despedida no es solo la de un exjugador, sino la de un símbolo que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la historia albirroja.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Marcos Conigliaro: el adiós a un caballero y campeón del mundo con Estudiantes
Tags

Fútbol Infantil

Turf - Programa y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Marcos Conigliaro: el adiós a un caballero y campeón del mundo con Estudiantes

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

VIDEO.- Gimnasia: una derrota que dejó preocupación

El paso de la tormenta por La Plata: la zona donde más agua cayó, 80 milímetros en dos horas

"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afectaba este sábado a gran parte de La Plata

Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

Conmoción por la muerte de Cherquis Bialo
Últimas noticias de Deportes

La Plata se impone ante Los Tilos en otra edición del clásico del rugby

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

Marcos Conigliaro: el adiós a un caballero y campeón del mundo con Estudiantes
La Ciudad
Caída de árboles en La Plata dejaron a dos mujeres heridas: una que iba en moto y otra caminando
Calles anegadas y barro: reiterado reclamo en un barrio de Berisso
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Tras la lluvia, alerta por fuertes ráfagas de hasta 70 km/h para esta tarde
El paso de la tormenta por La Plata: la zona donde más agua cayó, 80 milímetros en dos horas
Espectáculos
Murió Nicholas Brendon, famoso por su papel en "Buffy, la cazavampiros"
Murió el baterista de Los Piojos, mientras ensayaba en una escuela de percusión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
El regreso de BTS: un show para millones y nuevo disco
Política y Economía
Milei fue recibido por los mandatarios de Hungría
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
Crecimiento del 4,4%: la economía pudo avanzar
La oposición pide interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Policiales
Caída de árboles en La Plata dejaron a dos mujeres heridas: una que iba en moto y otra caminando
Otro episodio con limpiavidrios en La Plata: con una varilla, agredió a una conductora en City Bell
Dolor y reclamo en el juicio por Johana Ramallo en La Plata: declaró su madre y pidieron imputar por femicidio a dos acusados
VIDEO. Escándalo durante un operativo en la zona oeste de La Plata
Choque y corte en Camino Belgrano a la altura de la República de los Niños

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla