Emotivo homenaje del plantel de Estudiantes a Marcos Conigliaro

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata realizó este sábado un emotivo homenaje a Marcos Conigliaro antes del inicio del entrenamiento.

La ceremonia se llevó a cabo en la zona del gimnasio del Country Club de City Bell, donde en primer lugar tomó la palabra el dirigente Juan Martín Aiello, acompañado por Marcos Angeleri.

Luego se realizó un respetuoso minuto de silencio en memoria del histórico delantero campeón del mundo, y el homenaje culminó con un sentido aplauso.

Del reconocimiento participaron todos los integrantes del plantel profesional, el cuerpo técnico y colaboradores, en un gesto cargado de emoción para despedir a una de las grandes glorias del club.

El respetuoso minuto de silencio de nuestro plantel profesional, a la memoria de Marcos Conigliario, cuyo legado perdurará a por siempre en el Country Club. ¡Gracias Campeón del Mundo! ❤️ pic.twitter.com/1Df8HCUEvg — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 21, 2026

Un símbolo eterno del Estudiantes campeón del mundo

Conigliaro fue una pieza clave en una de las etapas más gloriosas de la historia del club. Integrante del equipo que conquistó la Copa Intercontinental 1968, quedó marcado a fuego en la memoria albirroja por su gol en Old Trafford frente al Manchester United, que selló la consagración ante uno de los gigantes de Europa.

Delantero de enorme carácter y entrega, formó parte de un plantel que no solo ganó títulos, sino que construyó una identidad que aún hoy define a Estudiantes. Su nombre quedó asociado para siempre a esa mística copera que llevó al club a lo más alto del fútbol mundial.

Por eso, su despedida no es solo la de un exjugador, sino la de un símbolo que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la historia albirroja.