El platense Tomás Etcheverry avanzó a tercera ronda en Miami al vencer a Zizou Bergs en dos tie-breaks

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El tenista argentino Tomás Etcheverry superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(2) en su debut en el Miami Open y avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará a Rafael Jódar.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el argentino dejó atrás su temprana eliminación en Indian Wells y resolvió un partido exigente tras las demoras por lluvia.
El encuentro representó el segundo cruce entre ambos en el circuito, con antecedente favorable al europeo.
El primer set mostró paridad y momentos de dominio alternado: Bergs generó tres oportunidades de quiebre desde el inicio pero no logró concretarlas, mientras Etcheverry sostuvo su agresividad desde el fondo y respondió en el noveno juego con chances propias.
Sin diferencias en el marcador, la definición llegó al tie break, donde el argentino tomó ventaja 5-2 y, pese al intento de reacción, cerró 7-6(5).
El segundo parcial mantuvo la misma tónica, con servicios firmes y escasas brechas.__IP__
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Etcheverry dejó pasar una posibilidad con el marcador 2-2 y otra con 3-2, aunque luego consiguió el quiebre para colocarse 4-2. Aunque, Bergs respondió de inmediato y recuperó la igualdad, lo que llevó nuevamente a un desempate. Allí, el argentino sostuvo la precisión en los puntos clave y selló el triunfo por 7-6(2), con solidez en el cierre.
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