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El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1º de mayo

Así lo anunció la Comisión Europea

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1º de mayo
23 de Marzo de 2026 | 09:59

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El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1º de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En espera de que la Corte de justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.

Ese tratado facilitaría que la UE exporte más automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

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En cambio, quienes lo critican afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.

El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes de fines de marzo. "Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.

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