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Conmoción en La Plata por la muerte de una mujer en un edificio: investigan qué pasó

Conmoción en La Plata por la muerte de una mujer en un edificio: investigan qué pasó
24 de Marzo de 2026 | 11:58

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La tranquilidad del feriado se vio alterada este martes por una muerte en un edificio de La Plata. Esta mañana llegó la policía a la torre de departamentos de 19 entre 39 y 40 debido a que los vecinos advirtieron que un cuerpo se encontraba tirado en la rampa de la cochera.

Según pudo saber este diario, todo es materia de investigación pero los primeros testimonios de los vecinos aseguran que una joven cayó desde lo alto y perdió la vida.

Las mismas fuentes aseguraron que tras revisar las cámara de seguridad observaron que una joven merodeaba cerca de las 4 de la mañana la zona del SUM, ubicado en el piso 12. Se cree que habría estado intentando abrir las ventanas y que desde allí cayó la víctima, quien sufrió heridas mortales.

En el lugar trabajaba la Policía Científica en busca de pruebas que puedan ayudar a los investigadores a saber qué fue lo que ocurrió en ese edificio.

 

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