El delito echó raíces en la zona rural de La Plata

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Un brutal asalto ocurrió durante la madrugada en la localidad de Lisandro Olmos, donde una familia de quinteros fue sorprendida por al menos siete delincuentes armados, que irrumpieron en la vivienda mientras dormía.
El hecho se registró cerca de la 02.00 en 183 y 74, un área rural con escasa iluminación. Según relataron las víctimas, los atacantes -vestidos de negro, con pasamontañas y guantes- ingresaron a la propiedad tras patear las puertas y se dirigieron directamente a las habitaciones.
Uno de los jóvenes fue reducido, golpeado y atado con precintos mientras le exigían dinero. En paralelo, sus padres también fueron agredidos a culatazos dentro de la vivienda, en medio de una escena de extrema violencia.
Los delincuentes permanecieron varios minutos en el lugar y lograron llevarse una suma cercana a los 5 millones de pesos, además de un televisor, documentación personal y las llaves de dos vehículos, antes de darse a la fuga por la zona de quintas.
En medio del ataque, una adolescente de 16 años logró escapar y pedir ayuda a un vecino, lo que permitió alertar a la Policía. Afortunadamente, la menor fue encontrada en buen estado.
Las víctimas heridas fueron trasladadas al Hospital Alejandro Korn con golpes en el rostro y el cuerpo, mientras que la fuerza de seguridad desplegó un operativo en la zona que no logró dar con los autores.
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