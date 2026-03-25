Escándalo en la AFA: chats revelan presuntos pagos de sobres y manipulación de arbitrajes

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La Justicia analiza mensajes que complican a Pablo Toviggino y Federico Beligoy. Se investigan pagos a un periodista
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La investigación sobre la presunta manipulación de arbitrajes en el fútbol argentino cobró impulso tras el hallazgo de nuevas pruebas que involucran a la cúpula de la AFA. Según se desprende de chats que analiza la Justicia, Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, habría recibido sobres con dinero por orden de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
De acuerdo con los mensajes en poder del juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la maniobra quedó registrada el 20 de marzo de 2021. En esa fecha, un contacto agendado como “Tovi II” (atribuido a Toviggino) dio instrucciones precisas a Juan Pablo Beacon, entonces su mano derecha, para retirar sobres con dinero en efectivo destinados a Beligoy.
“Tenelos con vos. Están a nombre de Beligoy acordate”, rezan los mensajes enviados a las 11:30hs. de la mañana. Diez minutos después, Beacon confirmaba la recepción del dinero.
La investigación sugiere que estos pagos estarían vinculados a la presión sobre el sindicato SADRA, liderado por Guillermo Marconi. En los chats, Beacon y Toviggino discutían cómo "voltear las cautelares" judiciales que obligaban a la AFA a incluir árbitros de dicho gremio, a quienes consideraban opositores. La estrategia era designar a "cuatro boludos por mes" de SADRA para simular cumplimiento judicial.
Al día siguiente, Beacon confirmó: “Fede (Beligoy) los puso a todos... tampoco que se mal acostumbren”. Según publica Clarín, Marconi fue tajante: "Beligoy tiene obediencia debida con Toviggino. El es el encargado de designar a dedo a los árbitros".
La trama no sólo afecta a los árbitros. Fuentes judiciales indican que Pablo Carroza, periodista especializado en el ascenso, habría recibido pagos mensuales de entre $40.000 y $50.000 (entre 2020 y 2021) provenientes de la empresa Malte SRL, vinculada a Toviggino.
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El objetivo de estos desembolsos habría sido exponer al árbitro Nicolás Jara (hoy sospechado de arreglar partidos para apuestas ilegales) y defender la gestión de la AFA. Jara fue denunciado por el legislador Facundo Del Gaiso tras el polémico partido entre Deportivo Merlo y Sacachispas, donde un penal inexistente cambió el rumbo de las apuestas.
La doble función de Beligoy sigue siendo el punto más cuestionado: actúa como secretario General de la Asociación Argentina de Arbitros y, simultáneamente, como Director Nacional de Arbitraje). Esta anomalía institucional es vista por los investigadores como el caldo de cultivo ideal para el control absoluto de las designaciones.
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