Votan cargos clave los martilleros del distrito

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Más de 950 martilleros están habilitados para votar hoy autoridades del distrito La Plata. Los cargos a elegir son secretario general, tesorero, vocales titulares, suplentes e integrantes del Tribunal de Disciplina.
Se presentan dos listas: Participación y Cambio representa a la actual conducción y lleva como candidato a secretario general al martillero Alberto Levy, mientras que la lista Unidos por la Profesión, es la oposición y tiene como candidata a secretaria general a la martillera Patricia Robledo.
En La Plata las mesas 1 y 2 estarán en la Asociación de Martilleros, de calle 17 Nº 1027. Se podrá votar entre las 11 y las 18. A las 9 está prevista la asamblea anual.
En tanto, la Mesa Nº 3 estará en Brandsen; la Mesa Nº 4 en Lobos; la Mesa Nº 5 en Magdalena; y la Nº 6 en Saladillo.
POR MES*
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