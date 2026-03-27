Tragedia de Once: la Corte Suprema dejó firme las indemnizaciones

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión que ordena al Estado nacional indemnizar a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, al rechazar recursos presentados por el propio Estado y una aseguradora en distintas causas.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisibles los planteos contra fallos que habían hecho lugar a demandas de heridos y familiares de fallecidos del siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012. Según trascendió, la decisión alcanza a expedientes iniciados por Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos, y por José Luis Torres Amarilla y su familia, tras la muerte de su hija en el choque.
El accidente se produjo cuando una formación de la línea Sarmiento con unas 1.200 personas a bordo impactó contra los paragolpes de contención en la estación Once, lo que dejó 51 muertos y cerca de 800 heridos.
En instancias previas, la Justicia había condenado al Estado Nacional, a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), al maquinista Marcos Córdoba y a la aseguradora a pagar indemnizaciones, al considerar que existieron fallas en la conducción, deficiencias en el servicio y falta de control estatal.
La Cámara Civil confirmó esas responsabilidades y sostuvo que la seguridad del servicio ferroviario era compartida entre el concesionario y el Estado, que omitió ejercer un control efectivo. El Estado había cuestionado su responsabilidad al atribuir el hecho al maquinista y a la empresa concesionaria, pero la Corte rechazó esos argumentos y dejó firmes las sentencias.
Se tuvo en consideración quelas autoridades de Trenes de Buenos Aires deliberadamente no realizaron el mantenimiento de los bienes concesionados, contando en este punto con la colaboración de los funcionarios de la Secretaría de Transporte de ese entonces.
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