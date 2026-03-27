El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella
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Tras una nueva clausura de la Confitería La Ideal por parte de la Municipalidad de La Plata —la tercera en pocos días—, se conocieron los resultados de los análisis realizados sobre muestras de alimentos tomadas durante uno de los operativos. El caso cobró relevancia luego de la muerte de un hombre que habría contraído salmonella tras consumir una tortilla en ese local.
La investigación judicial, que avanza con la intervención de oficio del fiscal Fernando Padován, tiene como uno de sus principales ejes determinar la trazabilidad del producto ingerido. Se trata de una tarea compleja, según reconocieron fuentes oficiales, ya que por el momento no se logró establecer con certeza si la tortilla consumida fue efectivamente el agente contaminante.
El hecho se conoció el pasado 20 de marzo, cuando Carlos Galván falleció en el Hospital San Martín luego de sufrir una descompensación. Estudios posteriores confirmaron que había contraído salmonella, lo que orientó la investigación hacia una de sus últimas comidas: una tortilla de papa y huevo comprada en la confitería ubicada en diagonal 73 y 64.
En el marco de las inspecciones, el Municipio tomó muestras en la cocina del establecimiento para detectar la posible presencia de la bacteria. Sin embargo, desde un primer momento advirtieron que la falta de trazabilidad del alimento consumido dificultaba establecer su origen y las condiciones de manipulación o conservación.
Los análisis fueron realizados en el Instituto Biológico Tomás Perón. Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, los resultados dieron negativos. No obstante, aclararon que la muestra analizada no corresponde al alimento que se presume contaminado.
“El Instituto Biológico recibió una muestra derivada por el municipio y realizó el análisis, que dio negativo. Cabe mencionar que la muestra no corresponde al alimento que se presume causante del evento”, señalaron.
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De esta manera, los resultados obtenidos no resultan concluyentes para determinar qué provocó la intoxicación, ya que el material analizado no coincide con la tortilla que habría consumido la víctima.
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