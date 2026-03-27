Escándalo en la AFA: los chats que revelan el pago de sobornos a árbitros para beneficiar al equipo de Tapia

Lo que durante años fueron sospechas de pasillo y gritos de tribuna, hoy tiene respaldo en expedientes judiciales: el presunto arreglo de partidos mediante pagos directos a los árbitros. El foco de la tormenta se posa sobre Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA, y una red de favores destinada a beneficiar al club del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

El 12 de diciembre de 2020, el Club Atlético Barracas Central se enfrentó a Belgrano de Córdoba. Lo que sucedió en la cancha terminó casi en un escándalo: dos expulsados en el equipo cordobés, al igual que el entrenador, y un gol agónico en tiempo adicional, presuntamente en posición adelantada, que le dio el triunfo al local.

Sin embargo, el verdadero partido se jugó en los teléfonos celulares. Según chats que hoy están en poder del juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona, esa misma noche se coordinó la entrega de dinero para el árbitro del encuentro, Jorge Nelson “Chino” Sosa.

Desde un teléfono, "Tovi II", presuntamente Toviggino, le dice a Juan Pablo Beacon, ex presidente de la Federación Patagónica de Fútbol y ex miembro del Consejo Federal de la AFA,: "Hacele un mensaje a Sosa y llevale la plata".

"Estoy en la cancha de Boca con 1500 dls... dejame ver con él", le respondió Beacon, quien horas después le escribió: "Dejé el total en lo del chino... quedó satisfecho".

La reconstrucción indica que Sosa recibió aproximadamente 2.000 dólares (entre moneda extranjera y pesos) por su actuación de esa tarde.

El caso de Sosa no es aislado. La Justicia Federal investiga una matriz de corrupción que incluye lavado de dinero, a través de la firma Sur Finanzas y el manejo de 400 millones de dólares relacionados con el Seleccionado nacional, y patrimonios injustificados, como la mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares atribuida a Toviggino, mientras que Federico Beligoy (Director Nacional de Arbitraje), Luis Lobo Medina y Fernando Espinoza también aparecen en las investigaciones por presuntos fallos "a pedido".

Según publica Clarín, desde la AFA aseguran que el mecanismo sigue vigente. Los árbitros que "cumplen" con las directivas reciben sobres extra en las oficinas de la calle Viamonte, mientras que quienes no lo hacen, son "parados" y dejan de percibir sus ingresos mensuales, que hoy rondan entre los 3,5 y 4,5 millones de pesos.

Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene en la mira a seis jueces por incompatibilidades patrimoniales, incluyendo cambios de vehículos de alta gama anuales y propiedades de lujo que no coinciden con sus ingresos declarados.