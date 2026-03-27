Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El gobernador Axel Kicillof salió a celebrar el fallo sobre YPF y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatización, al advertir que “no se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”.

Kicillof sacó pecho y se expresó en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país. “Milei se disfraza con el mameluco de YPF pero nunca la defendió”, acotó.

El kicillofismo leyó como una victoria política el fallo y rápidamente apeló a las redes sociales para replicar viejas declaraciones del mandatario y reportajes en diversos medios donde defendió la estatización del 51 por ciento de las acciones y atacó el fallo en primera instancia contrario a los intereses del país. El argumento era que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de EE.UU mediante el cual se revocó la condena de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF estableció que la expropiación fue realizada conforme al derecho argentino y, que por dicho motivo, las pretensiones indemnizatorias por incumplimiento contractual promovidas por los accionistas eran inviables.

Es decir, que la ley de expropiación votada por el Congreso prevalece sobre el estatuto de la petrolera.

“Años de mentiras”

Para el mandatario provincial, “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.

Afirmó que “mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”.

Ese “impuesto”, dijo, “nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.

“No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, expresó.

Kicillof planteó que “nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”.

“Aquella decisión, adoptada por Cristina Kirchner, marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales. Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también”, cerró.

Qué dijo Cristina

También se pronunció la ex presidenta Cristina Kirchner, quien reivindicó la estatización de YPF luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara en favor de la Argentina en la causa por la expropiación, al sostener que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país”.

A través de un extenso mensaje, la ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York y sostuvo que los argumentos jurídicos reafirmaron la primacía de la Constitución Nacional por sobre disposiciones estatutarias.

En ese sentido, remarcó que la expropiación de la petrolera en 2012 se realizó “conforme a derecho” y en ejercicio de la soberanía estatal.

“Como ex presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, expresó la ex mandataria.

Y, desde su lugar de abogada, expresó sus felicitaciones a ese buffet por “haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.

“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, añadió.

La ex presidenta señaló que “también queda claro que la decisión política de recuperar YPF fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

“Los abogados del Estado argentino defendieron siempre nuestros argumentos”