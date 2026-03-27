A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi rompió el silencio desde la cárcel y dio su versión sobre el ataque ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario y alojado en la Unidad Penal 61 de Melchor Romero en La Plata, fue tajante al referirse a su rol: “Yo nunca lo toqué”.

En un adelanto de la entrevista que brindó a Mauro Szeta para el programa Lape Club Social, el joven —que no participó del documental sobre el caso en Netflix— reconoció que estuvo presente junto a los demás implicados, pero insistió en que no intervino en la agresión directa.

“Estuvimos involucrados en algunas peleas, pero yo no me peleaba. Yo, lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó cómo fue considerado durante el proceso judicial. “Nadie salió a defenderme, a decir ‘Lucas no hizo eso, él lo grabó nomás, no hay pruebas en contra’”, sostuvo.

Sobre lo ocurrido aquella noche, negó que hubiera existido una planificación previa. “Es terrible lo que pasó, pero sé que ninguno tuvo intención… no hubo ningún plan premeditado, fue una pelea que terminó en tragedia”, expresó. Y agregó: “Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando”. La entrevista completa se emitirá el próximo domingo a las 22 por América TV.

Críticas a la defensa y al juicio

Uno de los puntos más duros de su testimonio estuvo dirigido a la estrategia del abogado que representó al grupo durante el juicio, Hugo Tomei. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, y no todos hicimos lo mismo”, cuestionó.

Además, reveló que su quiebre con esa defensa se produjo cuando les propusieron realizar un documental con un guión unificado. “La gota que rebasó el vaso fue eso. Yo decidí no participar”, contó.

En paralelo, su actual abogado, Ignacio Nolfi, avanzó con un pedido ante la Corte Suprema para declarar la nulidad de la sentencia, al argumentar una supuesta “indefensión manifiesta” por haber compartido representación con acusados condenados a prisión perpetua.

Según el planteo, esa estrategia conjunta habría impedido diferenciar su rol, al que definieron como “secundario y periférico”. La defensa sostuvo que su intervención se habría limitado a filmar parte de lo ocurrido y a un altercado menor, además de remarcar una “desvinculación temporal y espacial” respecto del momento final del ataque.

También cuestionaron que no pudo dar “una versión completa” de los hechos y que la estrategia legal habría priorizado a los acusados más comprometidos.

Por el crimen, cinco jóvenes fueron condenados a prisión perpetua —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi—, mientras que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años.