Medicina: otro llamado para elegir nuevo decano

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Esta tarde, desde las 16, el consejo académico de Medicina tiene la segunda chance para elegir al nuevo decano tras la suspensión de la votación, el miércoles, a raíz de la falta de quórum que se generó con las ausencias de dos profesores -entre ellos la vice decana saliente- y un auxiliar docente. El escenario, derivado de la puja política en la facultad, podría repetirse en la nueva cita y así habría un nuevo intento el lunes.
El contratiempo para un acto esencial de la gestión académica estaría ideado a partir de la normativa que lo rige. El estatuto de la Unlp exige quórum perfecto, de los 16 consejeros académicos, para proceder a la votación de decano. Negociaciones inconclusas o tensiones fuertes suelen expresarse con sillas vacías que impiden votar. Sin embargo, el recurso fue contemplado en esa misma norma, que establece ese requisito para los primeros dos llamados. Luego, se vota con mayoría simple si hay representación mínima de cada estamento.
Se especula con que esta tarde tampoco asista la bancada de minoría de profesores y el auxiliar docente. Son representantes del sector del decano saliente, Juan Basualdo Farjat. Perdieron la elección del claustro con el espacio que impulsa la candidatura del profesor Gustavo Marín, quien tras ese triunfo enhebró apoyos de graduados, estudiantes y nodocentes. Con todo, se calcula que, de votarse con quórum completo, Marín obtendrá 13 de los 16 votos.
Así las cosas, con poco margen para evitar el desenlace, en Medicina sorprendía ayer que la vicedecana Mónica Ferreras (quien en el proceso electoral del año pasado llegó a sonar para la sucesión oficialistas de Basualdo Farjat), no acudiera en tiempo y forma.
En la continuidad de las elecciones en las facultades, el consejo académico de Derecho eligió ayer a Valeria Moreno como decana (sale Miguel Berri).
Es la primera mujer en esa función en la historia de la facultad, según se repasó ayer.
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Las elecciones de decanos finalizarán el 6 de abril, con el turno de Artes (antes se votará en Humanidades, Veterinaria, Trabajo Social, Ciencias Económicas, Arquitectura). El proceso de renovación de autoridades finalizará el 11 de abril, cuando se reúna la asamblea universitaria con la única finalidad de votar al nuevo presidente de la Universidad. El único candidato es el actual vice, Fernando Tauber.
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