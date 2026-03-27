Revuelo por las antenas en el penal de Magdalena

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Una imagen tomada desde el interior de la Unidad Penal N°35 de Magdalena expone un detalle que no pasó desapercibido en la investigación por el “call center carcelario”: decenas de antenas satelitales instaladas en los pabellones. La postal, llamativa por sí misma, cobró otra dimensión tras los allanamientos que derivaron en la detención de tres internos acusados de realizar estafas telefónicas desde sus celdas.
Según la causa, los sospechosos operaban con celulares y lograron montar un esquema sistemático de engaños, con hasta 30 llamados diarios. Las antenas, clave para rastrear la maniobra, fueron ubicadas en la zona del penal. En ese marco, la imagen generó indignación al dejar al descubierto las comodidades y beneficios con los que contarían los internos.
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