La Selección se prueba en la Bombonera

La Selección argentina se enfrentará esta noche con su par de Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera y se podrá ver a través de Telefe.

Está claro que el rival expone que el partido no tiene mucho sentido, ya que se trata de una selección de tercer orden que está en el puesto 115 del ranking mundial, no jugará el Mundial y nunca lo jugó de hecho. Pero fue el partido que pudo organizar la AFA en pocos tiempo. Es más, los jugadores rivales creyeron que se trataba de una broma cuando se enteraron

Originalmente, la Argentina se iba a enfrentar con España en la Finalissima, que es el torneo que enfrenta a los campeones de América y de Europa. Sin embargo, como el partido se iba a llevar a cabo en Qatar finalmente fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones para que se dispute en una nueva sede.

Fue por esto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) primero organizó un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo, pero tampoco se pudo concretar porque la selección del país centroamericano tenía programado un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar durante una ventana internacional en dos continentes distintos.

De esta manera, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, que son dos selecciones de tercer orden que se encuentran en el puesto número 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

Los de esta ventana internacional serán los últimos dos partidos de la Selección argentina antes del Mundial 2026, donde se enfrentará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. Una pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. Además, pelean por el lateral izquierdo de la defensa Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera aún no está definido si el compañero de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

Sin dudas que en algunos casos este amistoso tiene importancia. Por un lado para los hinchas que podrán ver de cerca a las figuras que pocos minutos tienen en el país, pero también para disfrutrar de un espectáculo que además de shos en vivo habrá fuegos artificiales.

En tanto que tendrá importancia para algunos jugadores jugadores que se están peleando por un lugar en la lista de 26 futbolistas que serán tenidos en cuenta.

Los puestos a resolver

¿Quién será el tercer “9”? Es la disputa del momento. Ante la ausencia de uno natural detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos nombres han irrumpido con fuerza: Joaquín Panichelli (Estrasburgo), gran revelación de la Ligue 1. Su roce europeo y capacidad goleadora en Francia le dan una luz de ventaja en la consideración actual. El otro es José Manuel López (Palmeiras), por su juego aéreo y su presente en el fútbol brasileño.

Con Nicolás Tagliafico como titular indiscutido, la duda es el relevo: Marcos Acuña aporta jerarquía y conocimiento del grupo, pero sus problemas físicos recientes ponen un interrogante. Valentín Barco (Estrasburgo) y Gabriel Rojas (Racing) buscan meterse en la consideración del DT.

En el sector creativo, Scaloni busca una pieza de recambio que aporte frescura: Franco Mastantuono, el joven del Real Madrid o Gianluca Prestianni, hoy en Benfica, tiene una leve ventaja por haber formado parte de todo el proceso previo.

Con el “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli confirmados, el puesto de tercer arquero es una moneda al aire entre Walter Benítez (Crystal Palace) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Marcos Senesi (Bournemouth) y Leonardo Balerdi (Marsella) parecen haber ganado la pulseada por los lugares de recambio, dejando algo más relegados a Facundo Medina y al juvenil Tomás Palacios.

Lionel Messi jugará esta noche y también en el encuentro contra Zambia

Tomás Palacios estará en el banco a la espera de su gran oportunidad para ir al Mundial