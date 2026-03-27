BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

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La banda surcoreana BTS aterrizará en el Estadio Único de La Plata los días viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 en lo que será su primera visita a la Argentina.
El anuncio oficial de su gira mundial “BTS World Tour ‘Arirang’” ratifica que la ciudad de las diagonales será la sede de las primeras funciones del grupo en el país, bajo la producción de la empresa DF Entertainment.
Esta escala forma parte del tramo latinoamericano de un tour que contempla más de 80 presentaciones en 34 regiones y que ya recorrió ciudades de Norteamérica y Europa. En dichas etapas, el septeto integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook agotó 41 fechas tras vender 2.4 millones de entradas de manera inmediata.
Para las funciones en el Estadio Único de La Plata, la producción diseñó una puesta en escena con un escenario inmersivo de 360 grados ubicado en el centro del campo.
Esta disposición técnica permite ubicar a los asistentes alrededor de la estructura, lo que optimiza la visibilidad desde todos los sectores y amplía la capacidad del recinto para recibir a una mayor cantidad de espectadores.
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La venta de entradas se realizará a través de la plataforma All Access y contará con una instancia de preventa para quienes posean la membresía global de la banda.
Este proceso iniciará el martes 7 de abril a las 10:00 horas, con el requisito previo de realizar un registro obligatorio en la aplicación Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas.
Solo los usuarios que completen este paso y cuenten con su número de membresía de nueve dígitos podrán ingresar a la fila virtual.
Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 horas con todos los medios de pago disponibles.
Con estas fechas, el Estadio Único de La Plata se integra al circuito regional del tour, que también visitará Bogotá, Lima y Santiago de Chile, antes de realizar su cierre en la ciudad de San Pablo.
El concierto de regreso de las megaestrellas del k-pop BTS fue visto por 18,4 millones de espectadores en todo el mundo, informó este miércoles el gigante del streaming Netflix.
El grupo de siete integrantes se presentó el sábado por primera vez desde la pausa que iniciaron en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, algunos de ellos en instalaciones cerca de la fortificada frontera con Corea del Norte.
La transmisión en vivo del espectáculo en Netflix "atrajo a 18,4 millones de espectadores en todo el mundo (...), lo que demuestra que la influencia del grupo no ha hecho más que intensificarse durante su tiempo de separación", aseguró la plataforma en un comunicado.
La transmisión en vivo desde la plaza Gwanghwamun de Seúl llegó al Top 10 semanal en 80 países y se aseguró el primer lugar en 24.
Este concierto paralizó la capital surcoreana y logró reunir de manera presencial a 100.000 fans en el centro de la ciudad, según el sello discográfico de BTS.
Los fanáticos agitaron un mar de barras luminosas y cantaron los éxitos de la famosa "boyband" mientras sostenían sus teléfonos en alto para grabar la actuación.
Se movilizaron alrededor de 15.000 agentes de policía y personal de seguridad para la presentación, con barricadas a lo largo de las calles y locales cercanos cerrados.
BTS presentó un día antes del concierto su nuevo álbum, "ARIRANG", un reflejo de la identidad coreana de esta banda ahora mucho más madura. Vendió casi cuatro millones de copias en su primer día, según su sello.
El espectáculo también precede a un tour mundial de 82 fechas que incluye varias escalas latinoamericanas, como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.
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