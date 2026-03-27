Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

La inseguridad no da respiro en Barrio Norte, una de las zonas más castigadas por el accionar de motochorros en La Plata. Esta vez, una mujer fue asaltada en plena madrugada mientras caminaba por la calle y el violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 5.45 en 35 entre 8 y 9. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes encapuchados a bordo de una moto interceptan a la víctima y la arrinconan contra la vereda.

En cuestión de segundos, uno de ellos descendió del rodado, forcejeó con la mujer y logró arrebatarle la cartera. En medio del ataque, la víctima cayó al suelo y no pudo evitar el robo.

Con el botín en su poder, el ladrón volvió a subirse a la moto y ambos escaparon rápidamente de la escena, sin dejar rastros.

El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes ya están en manos de los investigadores y resultan clave para intentar identificar a los responsables.

En la causa intervienen efectivos de la comisaría Segunda de La Plata, que iniciaron tareas investigativas para dar con los autores del asalto. Por el momento, no hay sospechosos identificados.

Vecinos de la zona advierten que este tipo de robos se repite con frecuencia y aseguran que los motochorros “tienen en vilo” al barrio, especialmente durante la noche y la madrugada.