El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella
El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella
En La Plata la nafta súper ya se vende por encima de $2000 en todas las estaciones de servicio
Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
Vecinos preocupados por la violencia y terror en La Favela: "No se puede vivir"
BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber
Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata
“Yo nunca lo toqué”: desde la prisión en La Plata, la versión de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Adultos que cuidan a padres e hijos: causas, desafíos y qué dicen los especialistas
Al no poder comprar un terreno o casa en años, una familia se preguntó "¿y si la hacemos acá?": la historia de Casa Galpón
VIDEO. Escándalo en la Universidad de Lanús: un profesor a las piñas con estudiantes libertarios
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo
Escándalo en la AFA: los chats que revelan el pago de sobornos a árbitros para beneficiar al equipo de Tapia
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
Se viene la Semana Santa y en La Plata dieron a conocer el cronograma de actividades litúrgicas
Un club de La Plata le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo de Topacio
VIDEO | Colapinto sancionado por la FIA tras la polémica maniobra con Verstappen
Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Los viajes de Adorni: la secretaria del piloto también declaró que pagó Grandío y hubo un operativo en la TV Pública
Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación
Ruido "insoportable" desde hace 6 días en la cuadra de 17 entre 65 y 66
Acuerdo salarial para empleados de comercio: aumentos y bono hasta junio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La inseguridad no da respiro en Barrio Norte, una de las zonas más castigadas por el accionar de motochorros en La Plata. Esta vez, una mujer fue asaltada en plena madrugada mientras caminaba por la calle y el violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.
El hecho ocurrió cerca de las 5.45 en 35 entre 8 y 9. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes encapuchados a bordo de una moto interceptan a la víctima y la arrinconan contra la vereda.
En cuestión de segundos, uno de ellos descendió del rodado, forcejeó con la mujer y logró arrebatarle la cartera. En medio del ataque, la víctima cayó al suelo y no pudo evitar el robo.
Con el botín en su poder, el ladrón volvió a subirse a la moto y ambos escaparon rápidamente de la escena, sin dejar rastros.
El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes ya están en manos de los investigadores y resultan clave para intentar identificar a los responsables.
En la causa intervienen efectivos de la comisaría Segunda de La Plata, que iniciaron tareas investigativas para dar con los autores del asalto. Por el momento, no hay sospechosos identificados.
LE PUEDE INTERESAR
“Yo nunca lo toqué”: desde la prisión en La Plata, la versión de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa
Vecinos de la zona advierten que este tipo de robos se repite con frecuencia y aseguran que los motochorros “tienen en vilo” al barrio, especialmente durante la noche y la madrugada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí