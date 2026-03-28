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Deportes |84-71 ante quilmes (MDQ)

El Lobo ganó con autoridad y quedó a tiro de los playoff

El Lobo ganó con autoridad y quedó a tiro de los playoff

triunfo del lobo 84-71

28 de Marzo de 2026 | 03:31
Edición impresa

Obligado a ganar y con la presión de hacerlo por más de 12 puntos, Gimnasia hizo los deberes en el Polideportivo Víctor Nethol superando 84 a 71 a Quilmes de Mar del Plata en lo que fue la última jornada de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet. Paz con 18 puntos y Gutiérrez Conde con 16 los máximos anotadores del Tripero. Con este triunfo, el Lobo está a la espera de una caída del Cervecero ante El Talar –juegan hoy a las 21.30– para trepar un escaloncito más de cara a los playoffs que se vienen.

El primer cuarto que comenzó par a par y terminó de la misma manera. Anotaba Gimnasia y se distanciaba y enseguida lo igualaba Quilmes y viceversa cuando los marplatenses pasaban al frente. Recién en el cierre la visita logró despegarse de la mano de De la Fuente y Ríos (11-16). Vergara y Gutierrez Conde lo igualaron pero en el final un doble de De Miguel dejó al frente a su equipo, 18-20.

En el arranque del segundo el Lobo lo dio vuelta y se escapó 24-20, hasta que Quilmes logró volver a emparejar el juego y nuevamente reinó la paridad en el Poli. Paz anotó con 5 segundos por jugar y dejó a Gimnasia al frente antes del entretiempo, 36-34.

Tras el descanso, Quilmes volvió mejor y tomó las riendas del juego con los aportes de Costa y Moore, 38-42. Paz y Sinconi respondieron y volvieron a emparejar en juego. Se encendió el cubano Gutiérrez Conde y con un par de bombas desde 6,75 lo puso al frente al Lobo, 48-44. Paz y Vergara lideraron la ofensiva Tripera y un triple clave de Pedro Perez Disalvo le permitió al conjunto Tripero cerrar el tercero al frente por 55-52.

El último cuarto se vio lo mejor de Gimnasia. Intenso en defensa cortando el circuito de juego de los marplatenses y en ofensiva fluyendo y buscando la mejor opción. Boffelli y Sinconi llevaron la diferencia a 10, 68-58. Un triple de Gutiérrez Conde la estiró a 15 y a partir de ahí el Lobo llevó las riendas del juego hasta el cierre. Para coronar la noche, Vergara anotó en la última para que el mens sana triunfe por la diferencia necesaria para ganar un potencial desempate ante Quilmes. Fue por 84 a 71 y si Quilmes cae hoy, el Lobo finalizará por encima.

 

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