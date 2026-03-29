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La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
29 de Marzo de 2026 | 09:47

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Con una jornada a pura lluvia, nada mejor que quedarse en casa a ver deportes. Es por eso que, a pesar de la ausencia de la Liga Profesional, la agenda deportiva del domingo se las ingenió para deleitarnos con partidos de buen calibre.

En este contexto, desde las 15 horas la Primera Nacional comienza con una seguidilla de encuentros hasta las 17:30 definiendo la Fecha 7 del campeonato de la segunda división. Más tarde, la Copa Argentina espera sorprendernos desde las 18 horas. 

PRIMERA NACIONAL – FECHA 7
15:00: Los Andes vs Temperley | LPF PLAY
15:30: Nueva Chicago vs All Boys | LPF PLAY
16:00: San Telmo vs Quilmes | LPF PLAY
16:00: Deportivo Madryn vs San Martín Tucumán  | LPF PLAY
16:00: Patronato vs Colón Santa Fe | LPF PLAY
16:00: Chacarita Juniors vs Estudiantes Caseros  | LPF PLAY
17:00: Deportivo Maipú vs Godoy Cruz | LPF PLAY
17:00: Güemes vs Mitre | LPF PLAY
17:30: Gimnasia y Tiro vs Central Norte Salta | LPF PLAY

COPA ARGENTINA 
18:00: Huracán vs Olimpo | TYC SPORTS
20:15: Newell's Old Boys vs Acassuso | TYC SPORTS

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