Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal

Después de que el Gobierno Nacional decidiera adelantar la campaña de vacunación antigripal, en la Región se advierte la escasez de dosis para la población objetivo, que incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, así como personas con factores de riesgo. La problemática también se registra en las vacunas del calendario regular.

Ante la circulación cada vez más temprana de los virus respiratorios, la cartera sanitaria nacional adelantó la compra de vacunas “para garantizar que las jurisdicciones cuenten con el stock necesario y puedan iniciar la vacunación a principios del mes de marzo”, según se indicó en un comunicado a fines de febrero. También había anunciado el inicio de la vacunación para el 11 de marzo. Eso no ocurrió.

En este contexto, sobre el final de la semana, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, advirtió sobre la dificultad de sostener la campaña de inmunización debido a la escasez de dosis. Señaló al Gobierno Nacional por la falta de envío.

Respecto a la distribución de la vacuna antigripal, indicó que actualmente “sólo hay stock suficiente para adultos mayores”, dijo y detalló que en “vacunas pediátricas se recibió el 44 por ciento de lo programado y de vacunas de adultos se recibió el 22 por ciento de lo programado. Es insuficiente para atender la demanda de la población en las primeras semanas”.

En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Región no siempre hay disponibilidad de dosis. Soledad, vecina de Villa Elisa, contó que desde hace 15 días consulta en el centro sanitario local, pero le informan que tras una tanda aplicada a mediados de marzo, se aguardaba la llegada de una nueva tanda.

Desde el Municipio se explicó - ante la consulta de este diario- que el viernes ingresaron vacunas a los centros sanitarios, por lo que la semana entrante habrá disponibilidad, aunque se aclaró que esta también dependerá de la demanda.

Afiliados a PAMI

En el caso de los jubilados, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó que, desde mañana, los afiliados podrán aplicarse la vacuna antigripal sin turno previo en las farmacias habilitadas, presentando su documento de identidad (DNI) y la credencial de PAMI. En tanto, los menores de 65 años con factores de riesgo deberán llevar indicación médica.

Desde el organismo se aseguró que el cronograma se mantiene conforme a lo previsto.

Los jubilados también podrán aplicarse la vacuna el 6 de abril en el Centro de Jubilados de Lezama “Mi Refugio”, de 10.30 a 13. El 7 de abril continuará en el Barrio PAMI Antonio Puzzio de Villa Elvira, en el CAP (Centro de Atención Primaria) de City Bell de 9.30 a 11.30 y en el CAP de Villa Elisa de 12 a 13.30. El 8 de abril se realizará en el CAP Castelli de 10.30 a 12 y en el CAP Pila de 12.30 a 14. Mientras que el 9 de abril será en el Centro de Jubilados de Brandsen de 10.30 a 13 y el 10 de abril en el CAP General Belgrano en el mismo horario.

Las jornadas seguirán el 13 de abril en el CAP Los Hornos de 10 a 12; el 14 de abril en el CAP San Miguel del Monte y el 15 de abril en el CAP Lobos. El 16 de abril tendrá lugar en el CAP Ensenada de 9.30 a 11 y en el CAP Berisso de 11.30 a 13, y finalizará el 17 de abril en el CAP Alejandro Korn de 10 a 11.30.

Particulares y obra social

En el caso de quienes buscan adquirirlas de forma particular -en farmacia o a través de obras sociales o prepagas-, desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, su presidente Agustín Kostiria indicó que “ya están disponibles desde hace unas dos semanas. Además, se informó que comenzaron a llegar dosis para campañas oficiales: la vacunación de PAMI y la de IOMA, que inicia el miércoles 1 de abril”, agregó. En el caso de la obra social de la provincia, la campaña comenzó la semana pasada para la población objetivo y personal estratégico.

Desde la cartera sanitaria provincial, también alertaron sobre la falta de stock para cumplir con el calendario de vacunación. “Para completar el esquema muchas veces hay que ir tres, cuatro o hasta cinco veces al vacunatorio porque siempre hay alguna vacuna que no está”, advirtió Kreplak.