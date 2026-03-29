Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El problema también se advierte en las dosis del calendario regular

Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal

Aunque se adelantó la vacunación por la circulación temprana del virus, en la Región no alcanza el stock

Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal

Advierten faltante de dosis para cubrir la demanda existente/ Web

29 de Marzo de 2026 | 03:42
Edición impresa

Después de que el Gobierno Nacional decidiera adelantar la campaña de vacunación antigripal, en la Región se advierte la escasez de dosis para la población objetivo, que incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, así como personas con factores de riesgo. La problemática también se registra en las vacunas del calendario regular.

Ante la circulación cada vez más temprana de los virus respiratorios, la cartera sanitaria nacional adelantó la compra de vacunas “para garantizar que las jurisdicciones cuenten con el stock necesario y puedan iniciar la vacunación a principios del mes de marzo”, según se indicó en un comunicado a fines de febrero. También había anunciado el inicio de la vacunación para el 11 de marzo. Eso no ocurrió.

En este contexto, sobre el final de la semana, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, advirtió sobre la dificultad de sostener la campaña de inmunización debido a la escasez de dosis. Señaló al Gobierno Nacional por la falta de envío.

Respecto a la distribución de la vacuna antigripal, indicó que actualmente “sólo hay stock suficiente para adultos mayores”, dijo y detalló que en “vacunas pediátricas se recibió el 44 por ciento de lo programado y de vacunas de adultos se recibió el 22 por ciento de lo programado. Es insuficiente para atender la demanda de la población en las primeras semanas”.

En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Región no siempre hay disponibilidad de dosis. Soledad, vecina de Villa Elisa, contó que desde hace 15 días consulta en el centro sanitario local, pero le informan que tras una tanda aplicada a mediados de marzo, se aguardaba la llegada de una nueva tanda.

Desde el Municipio se explicó - ante la consulta de este diario- que el viernes ingresaron vacunas a los centros sanitarios, por lo que la semana entrante habrá disponibilidad, aunque se aclaró que esta también dependerá de la demanda.

LE PUEDE INTERESAR

Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno

LE PUEDE INTERESAR

Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%

Afiliados a PAMI

En el caso de los jubilados, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó que, desde mañana, los afiliados podrán aplicarse la vacuna antigripal sin turno previo en las farmacias habilitadas, presentando su documento de identidad (DNI) y la credencial de PAMI. En tanto, los menores de 65 años con factores de riesgo deberán llevar indicación médica.

Desde el organismo se aseguró que el cronograma se mantiene conforme a lo previsto.

Los jubilados también podrán aplicarse la vacuna el 6 de abril en el Centro de Jubilados de Lezama “Mi Refugio”, de 10.30 a 13. El 7 de abril continuará en el Barrio PAMI Antonio Puzzio de Villa Elvira, en el CAP (Centro de Atención Primaria) de City Bell de 9.30 a 11.30 y en el CAP de Villa Elisa de 12 a 13.30. El 8 de abril se realizará en el CAP Castelli de 10.30 a 12 y en el CAP Pila de 12.30 a 14. Mientras que el 9 de abril será en el Centro de Jubilados de Brandsen de 10.30 a 13 y el 10 de abril en el CAP General Belgrano en el mismo horario.

Las jornadas seguirán el 13 de abril en el CAP Los Hornos de 10 a 12; el 14 de abril en el CAP San Miguel del Monte y el 15 de abril en el CAP Lobos. El 16 de abril tendrá lugar en el CAP Ensenada de 9.30 a 11 y en el CAP Berisso de 11.30 a 13, y finalizará el 17 de abril en el CAP Alejandro Korn de 10 a 11.30.

Particulares y obra social

En el caso de quienes buscan adquirirlas de forma particular -en farmacia o a través de obras sociales o prepagas-, desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, su presidente Agustín Kostiria indicó que “ya están disponibles desde hace unas dos semanas. Además, se informó que comenzaron a llegar dosis para campañas oficiales: la vacunación de PAMI y la de IOMA, que inicia el miércoles 1 de abril”, agregó. En el caso de la obra social de la provincia, la campaña comenzó la semana pasada para la población objetivo y personal estratégico.

Desde la cartera sanitaria provincial, también alertaron sobre la falta de stock para cumplir con el calendario de vacunación. “Para completar el esquema muchas veces hay que ir tres, cuatro o hasta cinco veces al vacunatorio porque siempre hay alguna vacuna que no está”, advirtió Kreplak.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense

La tormenta que le robó el agua a Marte

“Cuando bajamos un poquito se complica”

Europa le pone freno a la ultraderecha en las urnas

Los hutíes, en la guerra: lanzaron misiles a Israel

El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco

Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”
Últimas noticias de La Ciudad

Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España

Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Deportes
Lionel Scaloni define los últimos lugares
“Cuando bajamos un poquito se complica”
Quién es Herrera, el juez para el debut copero
A Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores le “soplaron” el técnico
Jornada agridulce para las Juveniles albirrojas
Espectáculos
Parece que somos "apenas" ciudadanos
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Policiales
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?
Movimientos en la causa por el caso de la tortilla
El escándalo que salpica a un “influencer rural”
Información General
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla