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Llueve en La Plata y rige alerta por tormentas intensas y ráfagas de vientos

Llueve en La Plata y rige alerta por tormentas intensas y ráfagas de vientos
29 de Marzo de 2026 | 07:37

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La Plata amaneció pasada por agua este domingo  y la lluvia podría proseguir durante el resto de jornada. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas aisladas entre la mañana y la tarde acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, al tiempo que se esperan chaparrones hacia la noche. 

En cuanto a temperaturas, la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 28. 

Pasada las 7 del domingo, el organismo meteorológico emitió para la región del Gran La Plata y toda el área del Río de la Plata un alerta a corto plazo por "tormentas fuentes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo".

Alerta y consejos

En el marco del alerta por tormentas, el organismo nacional lanzó una serie de advertencias para toda la ciudadanía a fin de evitar inconvenientes:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

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Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. 

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. 

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

 

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