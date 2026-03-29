Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Informe sectorial

Productores ganaderos, con margen holgado

Productores ganaderos, con margen holgado
29 de Marzo de 2026 | 02:37
Edición impresa

El precio de la carne que hace ya varios meses es uno de los principales impulsores del índice de inflación mensual y un castigo para la dieta y el bolsillo de los consumidores, es a su vez una bendición para los ganaderos argentinos, en todos los procesos del ciclo productivo vacuno.

Según cálculos de Equilibra, el aumento de precios del rubro cárnico -incluyendo también carne de pollo, cerdo, fiambres y embutidos- duplicó la velocidad del resto de la economía: mientras el IPC Nacional aumentó desde entonces a un ritmo mensual promedio del 2,7%, el segmento cárnico lo hizo al 6,3% mensual. De hecho, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora calculó que si se excluye el rubro “Carnes” la inflación promedio de últimos 4 meses hubiese sido 2,4%, versus 2,7% “con carnes”.

La brecha entre los índices carnal y descarnado es, sin embargo, una buena noticia para quienes se dedican a la cría, recria, invernada y engorde vacunos. Según el último informe trimestral sobre Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con datos hasta febrero, los precios de la hacienda mantuvieron una tendencia alcista con aumentos del orden del 11% en ternero de invernada y del 10% en las categorías destinadas a faena.

“En términos reales, tanto el precio del novillito como el del ternero de invernada se ubican en los valores máximos de la serie histórica para cada categoría. En la comparación interanual -a febrero- el precio promedio de la categoría novillito en el MAG evidencia una suba del 35%, posicionándose un 60% por encima del promedio de los últimos 15 años”, dice un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos del Rosgan, el único mercado ganadero televisado de la Argentina creado en 2008 por iniciativa de la propia BCR y 12 casas consignatarias, que implementa remates de alto volumen, transmitido por TV y por streaming.

En el segmento de invernada el precio del ternero en Rosgan alcanzó en febrero $6.269 por kilo, un aumento real (esto es, por sobre la inflación) del 51% respecto de febrero de 2025 y del 75% sobre el promedio entre 2011 y 2025. Más aún, dice el informe, “en marzo esta tendencia siguió acelerándose, marcando una referencia de $6.809 el kilo”.

Los elevados valores que presenta actualmente la hacienda, los márgenes de las actividades de cría e invernada -y, en consecuencia, de los sistemas de ciclo completo- “se ubican en máximos histórico”, subraya el informe.

LE PUEDE INTERESAR

En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares

LE PUEDE INTERESAR

Los votos a favor y en contra de la expropiación

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense

La tormenta que le robó el agua a Marte

“Cuando bajamos un poquito se complica”

Europa le pone freno a la ultraderecha en las urnas

Los hutíes, en la guerra: lanzaron misiles a Israel

El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco

Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”
Últimas noticias de Política y Economía

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento

Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”

Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones

Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
Espectáculos
Parece que somos "apenas" ciudadanos
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Deportes
Lionel Scaloni define los últimos lugares
“Cuando bajamos un poquito se complica”
Quién es Herrera, el juez para el debut copero
A Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores le “soplaron” el técnico
Jornada agridulce para las Juveniles albirrojas
Policiales
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?
Movimientos en la causa por el caso de la tortilla
El escándalo que salpica a un “influencer rural”
Información General
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla