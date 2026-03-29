Productores ganaderos, con margen holgado

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El precio de la carne que hace ya varios meses es uno de los principales impulsores del índice de inflación mensual y un castigo para la dieta y el bolsillo de los consumidores, es a su vez una bendición para los ganaderos argentinos, en todos los procesos del ciclo productivo vacuno.
Según cálculos de Equilibra, el aumento de precios del rubro cárnico -incluyendo también carne de pollo, cerdo, fiambres y embutidos- duplicó la velocidad del resto de la economía: mientras el IPC Nacional aumentó desde entonces a un ritmo mensual promedio del 2,7%, el segmento cárnico lo hizo al 6,3% mensual. De hecho, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora calculó que si se excluye el rubro “Carnes” la inflación promedio de últimos 4 meses hubiese sido 2,4%, versus 2,7% “con carnes”.
La brecha entre los índices carnal y descarnado es, sin embargo, una buena noticia para quienes se dedican a la cría, recria, invernada y engorde vacunos. Según el último informe trimestral sobre Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con datos hasta febrero, los precios de la hacienda mantuvieron una tendencia alcista con aumentos del orden del 11% en ternero de invernada y del 10% en las categorías destinadas a faena.
“En términos reales, tanto el precio del novillito como el del ternero de invernada se ubican en los valores máximos de la serie histórica para cada categoría. En la comparación interanual -a febrero- el precio promedio de la categoría novillito en el MAG evidencia una suba del 35%, posicionándose un 60% por encima del promedio de los últimos 15 años”, dice un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos del Rosgan, el único mercado ganadero televisado de la Argentina creado en 2008 por iniciativa de la propia BCR y 12 casas consignatarias, que implementa remates de alto volumen, transmitido por TV y por streaming.
En el segmento de invernada el precio del ternero en Rosgan alcanzó en febrero $6.269 por kilo, un aumento real (esto es, por sobre la inflación) del 51% respecto de febrero de 2025 y del 75% sobre el promedio entre 2011 y 2025. Más aún, dice el informe, “en marzo esta tendencia siguió acelerándose, marcando una referencia de $6.809 el kilo”.
Los elevados valores que presenta actualmente la hacienda, los márgenes de las actividades de cría e invernada -y, en consecuencia, de los sistemas de ciclo completo- “se ubican en máximos histórico”, subraya el informe.
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