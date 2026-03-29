Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento

La semana estuvo marcada por dos desarrollos clave: los indicadores de inflación de alta frecuencia sugieren que la dinámica de precios se aceleró en los últimos días, lo que apunta a un dato de marzo probablemente por encima del 3%.

Parte de esta suba responde a factores estacionales, en particular el inicio del ciclo escolar.

Sin embargo, también hay un factor más persistente: el rezago del shock de Irán, según el Research de Adcap Grupo Financiero.

Los precios de la nafta aumentaron cerca de un 20% desde el inicio del conflicto, con un ajuste adicional de alrededor del 15% aún pendiente para alinearse con la paridad de exportación.

El segundo desarrollo está vinculado al régimen monetario-cambiario. El Banco Central, bajo su nueva conducción, anunció una reducción de 5 puntos porcentuales en los encajes, en línea con lo anticipado en el esquema de agosto.

Esta medida relaja aún más las condiciones de liquidez y refuerza el mix de política orientado a reconstruir los anclajes tradicionales.

Por un lado, las autoridades buscan restablecer el ancla monetaria, reconstituyendo un mercado de dinero operativo y un corredor de liquidez que ha mantenido la tasa de fondeo en torno al 20%.

Por el otro, sostienen un escenario cambiario estable, apoyado en importaciones contenidas, mayor oferta de divisas por emisiones corporativas y provinciales, y una gradual desdolarización de los portfolios.

En paralelo, el Tesoro sumó una nueva fuente de dólares: el AO28, que Adcap estima rendirá 8,9%, ubicándose entre el Bopreal 4B (8,5%) y el Bonar 2029 (9,3%) en precios de dólar local. Considerando el canje del 3%, el rendimiento para inversores extranjeros se ubicaría en 10,3% o más.

En este contexto de estabilidad cambiaria y con el dólar continuando su apreciación, todos los bonos en pesos extendieron su sobreperformance frente a los

instrumentos en dólares hasta un 21%, con los ajustados por inflación liderando con cerca de 5% desde fines de enero.

Tras este desempeño, Adcap recomienda seguir tomando ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia el tramo corto de la curva en dólares, especialmente ante un escenario global aún frágil.

Para la exposición remanente en pesos, si bien el mercado continúa reacio a extender duration, la inflación semanal sugiere que la curva Boncer debería seguir empinándose.

La única excepción es el tramo medio, donde aún se observa potencial de suba. Bajo esos supuestos, el TZXM7 aparece como el único Boncer que todavía ofrece una sobreperformance relevante de 1,7% frente a la curva a tasa fija.

En tanto, la estabilización del mercado monetario llevó la tasa TAMAR a mínimos históricos, lo que explica parte del rezago de los bonos duales frente a los ajustados por inflación. En este contexto, mantenemos el foco en el Bono Dual TTD26 para evaluar su reacción al reciente cambio en encajes, ya que podría ofrecer un punto de entrada atractivo.

Al respectoi, el economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que la inflación de marzo sería del “3%” y consideró que “se parecería más a la del año pasado”.

Sigaut Gravina describió que existen “dos realidades” que conviven en el país: por un lado, destacó el desempeño positivo de actividades como la energía, la minería y el agro, que generan exportaciones y dólares genuinos. “La economía arrastrada por energía, por minería, por el agro e incluso con la intermediación financiera está funcionando. Son sectores que generan muchos dólares”, explicó.

En ese sentido, el director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra reconoció que desde el oficialismo se remarca un cambio en el patrón de consumo, en línea con los argumentos difundidos esta semana por el ministro Luis Caputo. Según esa mirada, la baja de aranceles y la mayor disponibilidad de crédito permitirían sustituir consumo inmediato por ahorro e inversión en bienes durables. Sin embargo, Sigaut Gravina relativizó ese diagnóstico y sostuvo que se trata de una situación acotada a determinados segmentos.

“El crédito fue aliado de las familias, sobre todo hasta mitad del año pasado, y hubo expansión de bienes durables e importados. Pero esto es una realidad parcial”, señaló en declaraciones radiales, y agregó que esos sectores dinámicos funcionan como “locomotoras” que impulsan la actividad, aunque con escaso efecto multiplicador sobre el resto de la economía.