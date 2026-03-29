Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31
El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por la presión del inicio de clases pero, sobretodo, por la suba del petróleo y los combustibles, los precios siguen en tensión
La semana estuvo marcada por dos desarrollos clave: los indicadores de inflación de alta frecuencia sugieren que la dinámica de precios se aceleró en los últimos días, lo que apunta a un dato de marzo probablemente por encima del 3%.
Parte de esta suba responde a factores estacionales, en particular el inicio del ciclo escolar.
Sin embargo, también hay un factor más persistente: el rezago del shock de Irán, según el Research de Adcap Grupo Financiero.
LE PUEDE INTERESAR
Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”
LE PUEDE INTERESAR
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Los precios de la nafta aumentaron cerca de un 20% desde el inicio del conflicto, con un ajuste adicional de alrededor del 15% aún pendiente para alinearse con la paridad de exportación.
El segundo desarrollo está vinculado al régimen monetario-cambiario. El Banco Central, bajo su nueva conducción, anunció una reducción de 5 puntos porcentuales en los encajes, en línea con lo anticipado en el esquema de agosto.
Esta medida relaja aún más las condiciones de liquidez y refuerza el mix de política orientado a reconstruir los anclajes tradicionales.
Por un lado, las autoridades buscan restablecer el ancla monetaria, reconstituyendo un mercado de dinero operativo y un corredor de liquidez que ha mantenido la tasa de fondeo en torno al 20%.
Por el otro, sostienen un escenario cambiario estable, apoyado en importaciones contenidas, mayor oferta de divisas por emisiones corporativas y provinciales, y una gradual desdolarización de los portfolios.
En paralelo, el Tesoro sumó una nueva fuente de dólares: el AO28, que Adcap estima rendirá 8,9%, ubicándose entre el Bopreal 4B (8,5%) y el Bonar 2029 (9,3%) en precios de dólar local. Considerando el canje del 3%, el rendimiento para inversores extranjeros se ubicaría en 10,3% o más.
En este contexto de estabilidad cambiaria y con el dólar continuando su apreciación, todos los bonos en pesos extendieron su sobreperformance frente a los
instrumentos en dólares hasta un 21%, con los ajustados por inflación liderando con cerca de 5% desde fines de enero.
Tras este desempeño, Adcap recomienda seguir tomando ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia el tramo corto de la curva en dólares, especialmente ante un escenario global aún frágil.
Para la exposición remanente en pesos, si bien el mercado continúa reacio a extender duration, la inflación semanal sugiere que la curva Boncer debería seguir empinándose.
La única excepción es el tramo medio, donde aún se observa potencial de suba. Bajo esos supuestos, el TZXM7 aparece como el único Boncer que todavía ofrece una sobreperformance relevante de 1,7% frente a la curva a tasa fija.
En tanto, la estabilización del mercado monetario llevó la tasa TAMAR a mínimos históricos, lo que explica parte del rezago de los bonos duales frente a los ajustados por inflación. En este contexto, mantenemos el foco en el Bono Dual TTD26 para evaluar su reacción al reciente cambio en encajes, ya que podría ofrecer un punto de entrada atractivo.
Al respectoi, el economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que la inflación de marzo sería del “3%” y consideró que “se parecería más a la del año pasado”.
Sigaut Gravina describió que existen “dos realidades” que conviven en el país: por un lado, destacó el desempeño positivo de actividades como la energía, la minería y el agro, que generan exportaciones y dólares genuinos. “La economía arrastrada por energía, por minería, por el agro e incluso con la intermediación financiera está funcionando. Son sectores que generan muchos dólares”, explicó.
En ese sentido, el director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra reconoció que desde el oficialismo se remarca un cambio en el patrón de consumo, en línea con los argumentos difundidos esta semana por el ministro Luis Caputo. Según esa mirada, la baja de aranceles y la mayor disponibilidad de crédito permitirían sustituir consumo inmediato por ahorro e inversión en bienes durables. Sin embargo, Sigaut Gravina relativizó ese diagnóstico y sostuvo que se trata de una situación acotada a determinados segmentos.
“El crédito fue aliado de las familias, sobre todo hasta mitad del año pasado, y hubo expansión de bienes durables e importados. Pero esto es una realidad parcial”, señaló en declaraciones radiales, y agregó que esos sectores dinámicos funcionan como “locomotoras” que impulsan la actividad, aunque con escaso efecto multiplicador sobre el resto de la economía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí