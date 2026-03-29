La historia de siempre: llueve y La Plata sin luz

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Villa Elisa, Villa Castells y en los alrededores de Parque Saavedra; algunas de las zonas sin luz
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Tanto en el norte como en el sur, atravesando el casco urbano, diferentes localidades y barrios de La Plata despertaron sin luz en sus hogares. Es que, al temporal que inició durante la madrugada de este domingo, continuó cortes en el suministro eléctrico que comenzó a primeras horas de la mañana.
En el norte de la Ciudad, las protestas son varias. Según el reclamo de un vecino, en Villa Castells, el corte de luz "abarca varias cuadras. Desde 498 entre 4 y 5, a 493 y 4 estamos sin energía eléctrica", detalló. "Me levanté temprano para trabajar, necesitaba internet y otra vez sin luz", agregó. Otro residente aseguró: "494 entre 5 y 6, sin luz".
En tanto, en Villa Elisa, en la zona de 409 y 131, los frentistas están sin luz desde temprano. "Estamos sin energía desde las 8. Todas las semanas de 1 a 3 cortes. Es insoportable", expresó un vecino.
En los alrededores de Parque Saavedra, los reclamos también abudan. "Hoy, desde las 8, estamos sin luz en la zona de 17 entre 65 y 66. Edelap no responde ante la solicitud de información y reclamo", advirtió una frentista. Otra vecina de la zona, dijo: "Nuevamente sin servicio eléctrico en la zona de 19 y 66. El sábado 21, el martes 24 y hoy otra vez sin luz".
Asimismo, una frentista del perímetro advirtió: "Calle 21 entre 64 y 65, sin luz. Este mes tuvimos tres cortes". Además, "todo Meridiano V sin luz nuevamente. Parece que llueve y Edelap nos deja sin luz", advirtió otro.
En Barrio Hipódromo, un vecino aseguró: "No hay electricidad en la cuadra de 33 y 116. El agua también está cortada".
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En cuanto a la respuesta de la empresa, todos los frentistas advirtieron que sólo responde mediante el servicio automático. No obstante, ante la consulta de este diario, la misma notificó que "trabaja en la normalización del servicio afectado por la tormenta".
Además, explicó: "Edelap informa que como consecuencia de la tormenta con fuertes ráfagas de viento y gran cantidad de precipitaciones a corto plazo, se han producido interrupciones parciales del servicio eléctrico en distintos barrios de la ciudad por la caída de ramas y otros elementos sobre las instalaciones eléctricas que dañan las redes y accionan sus mecanismos de seguridad".
Asimismo, aseguró que "se encuentra normalizando el servicio de manera paulatina en todas las zonas afectadas".
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