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Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos

Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos
29 de Marzo de 2026 | 08:21

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El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en el circuito de Suzuka, y de esa forma no pudo sumar puntos tal como lo había logrado en China. Su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly culminó en la 7º y la escudería logró mantener la performances en el campeonato de constructores. 

Por su parte, el joven piloto italiano Kimi Antonelli se impuso nuevamente como ganador de la competencia, donde Mercedes se quedó sin doblete, ya que George Russell acabó cuarto, por detrás de Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Con esta victoria, la segunda en su carrera tras haberse impuesto ya en Shanghái hace dos semanas, Antonelli se convierte a los 19 años en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato del mundo de Fórmula 1.

Antonelli encabeza la clasificación con 72 puntos, por los 51 de su compañero Russell, los dos hombres llamados a pelear por el título si Mercedes sigue dominando el Mundial como lo ha hecho en las ptres primeras carreras.

No fue, sin embargo, un paseo para el italiano, que se sobrepuso a una salida fallida, cuando partiendo desde la pole position se vio relegado a la sexta plaza en los primeros metros del Gran Premio.

Tampoco le fue mucho mejor a Russell, que pese a salir segundo se vio relegado al cuarto puesto, por detrás de Piastri, Leclerc y Norris.

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Pese a su salida fallida, Russell fue adelantando a sus rivales hasta colocarse a la altura de Piastri y pelear por la primera plaza.

Si bien la situación parecía ideal para el británico, todo cambió cuando los monoplazas comenzaron a entrar en boxes para cambiar neumáticos.

Norris trató de sorprender y adelantó su entrada a la vuelta 16 para tratar de avanzar posiciones, pero no lo logró.

Posteriormente entraron a cambiar gomas Leclerc y Piastri, dejando a los Mercedes en cabeza, con Russell lidery Antonelli a poco más de dos segundos y medio.

Russell entró tras 21 vueltas y justo después se accidentó el británico Oliver Bearman al intentar superar al argentino Franco Colapinto lo que obligó a salir al coche de seguridad.

Eso favoreció a aquellos que aún o habían pasado por boxes, entre ellos Antonelli, que pasó de la tercera posición a liderar la carrera.

Ahí prácticamente se acabó la carrera, al menos por la victoria. El italiano ya no perdió la primera plaza, seguido a distancia por Piastri, mientras que por detrás los dos Ferrari y Russell lucharon en las últimas vueltas por subir al podio.

Por detrás se clasificaron Norris (5º), Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson y cerró el Top 10 Esteban Ocon.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) tuvo una mala salida y se quedó fuera de los puntos (13º), por delante de Carlos Sainz (15º), Colapinto (16º), Sergio Pérez (17º) y Fernando Alonso, que pudo acabar s primera carrera del año (18º).

Clasificación del GP de Japón

1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 53 laps, 1:28:03.403, 25 points.

2. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 53, +13.722 seconds, 18.

3. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 53, +15.270, 15.

4. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 53, +15.754, 12.

5. (5) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 53, +23.479, 10.

6. (6) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 53, +25.037, 8.

7. (7) Pierre Gasly, France, Alpine, 53, +32.340, 6.

8. (11) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 53, +32.677, 4.

9. (14) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 53, +50.180, 2.

10. (12) Esteban Ocon, France, Haas, 53, +51.216, 1.

11. (13) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 53, +52.280.

12. (8) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 53, +56.154.

13. (9) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 53, +59.078.

14. (10) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 53, +59.848.

15. (16) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 53, +1:05.008.

16. (15) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 53, +1:05.773.

17. (19) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 53, +1:32.453.

18. (21) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 52, 1L.

19. (20) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 52, 1L.

20. (17) Alexander Albon, Thailand, Williams, 51, 2L.

21. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 30.

22. (18) Oliver Bearman, England, Haas, did not finish, 20.

 

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