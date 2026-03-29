Se corre la maratón en La Plata a pesar de la lluvia: recorridos y a qué hora levantan los cortes en el Centro

En el marco de la 20° edición de la tradicional maratón solidaria "Delfor De la Canal", organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), esta mañana los agentes de la Municipalidad de La Plata llevaban adelante distintos cortes de tránsito en la zona del Centro.

Según informó la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, las vallas en los alrededores de Plaza Moreno se colocarán a partir de las 8:40 y permanecerán hasta cerca de las 11:00 con el fin de garantizar la seguridad de la competencia.

No obstante, a las 7 las patrullas comunales ya aplicaban desvíos en la zona de Plaza San Martín y en la Gobernación con motivo del evento deportivo.

Mientras tanto, desde temprano se acercaban a la largada en Plaza Moreno miles de participantes del evento solidario, gratuito y multitudinario organizado por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata.

Como en ediciones anteriores, la Maratón UNLP contará con tres recorridos, entre los que las y los participantes podrán elegir: 10 km (competitivo), 5 km (participativo) y

2 km (correcaminata para personas mayores, niños y niñas).

La largada será a las 9:00 h, desde calles 12 y 53, Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. De igual forma, media hora antes, comenzará la entrada en calor.

Como siempre, el evento tendrá un fuerte componente solidario: para participar, cada atleta deberá donar un alimento no perecedero, en colaboración con el Banco Alimentario de La Plata.

En la última edición, se recolectaron más de 10.000 kilos de alimentos, marcando un récord histórico.

La Maratón UNLP se ha consolidado como un gran punto de encuentro para la comunidad amplia y diversa que habita nuestra región: estudiantes, familias, amistades, personas aficionadas al deporte y corredores profesionales.

LOS CORTES

Las vallas y el personal de Tránsito estarán ubicados en las siguientes intersecciones:

• 14 y 54

• 13 y 55

• 12 y 55

• Diagonal 73 y 55

• 9 y 55

• 7 y 56

• 7 y 55

• 6 y 55

• Diagonal 79 y 56

• 4 y 54

• 1 y 54

• 1 y 55

• 1 y 57

• 122 y 52

• 1 y 48

• 1 y 49

• 2 y 49

• 3 y 49

• Diagonal 80 y 48

• Diagonal 80 y 49

• 6 y 48

• 6 y 46

• 7 y Plaza Italia

• 7 y 45

• 8 y 45

• 10 y 46

• 47 y 11

• 13 y 49

• 13 y 48

• 14 y 49

• Diagonal 73 y 50

• 14 y 51

• 14 y 53

• 11 y 53

• 11 y 51