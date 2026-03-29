Movimientos en la causa por el caso de la tortilla

La panadería de Diagonal 73, 3 y 64, ayer permaneció cerrada / EL DIA

La causa por la presunta tortilla contaminada, que habría incidido en la muerte de un hombre en La Plata y afectado a su esposa, que estuvo varias horas internada, entre otras personas que también necesitaron de asistencia médica, mostró movimientos significativos en las últimas horas.

Según fuentes vinculadas al caso, mientras el titular de la UFI Nº 12 Fernando Padovan apura distintas medidas de prueba, con pedidos de informes para intentar determinar si todas las presuntas víctimas cursaron un cuadro de afectación por salmonella, un abogado de la matrícula habría desembarcado en el expediente en nombre de los responsables del comercio.

Se trata de la panadería La Ideal de Diagonal 73, 3 y 64, que ayer permaneció cerrada al público, luego de haber violado, según fuentes municipales, una disposición de clausura.

Los voceros indicaron que desde el comercio, que está en el ojo de la tormenta, presuntamente tomaron la decisión de presentar material de descargo, que pueda despejar cualquier duda que afecte su imagen.

La sospecha concreta es que pudieron haber vendido una tortilla en mal estado, pese a que las primeras muestras tomadas del comercio no arrojarían la presencia de elementos contaminantes.

Igualmente, se sabe que la Justicia nunca pidió ese análisis, porque lo consideró extemporáneo, ya que cuando impulsó la pesquisa no quedaban muestras del alimento polémico.

“La pesquisa está orientada a reconstruir lo acontecido a través de otros indicios”, aclaró un portavoz.

En contacto con EL DIA, la hija de Carlos Galván expresó que están viviendo una situación muy difícil y señaló que, según la información médica con la que cuentan, su padre murió a raíz de un shock séptico por salmonelosis.

Cabe mencionar que en medio del dolor que atraviesan, desde el Club de Regatas La Plata, institución de la que Carlos Galván era socio vitalicio y donde supo integrar la Comisión Directiva, anunciaron la realización de una regata en su homenaje.

La actividad, bautizada “Carlos Becho Galván”, se desarrolló durante la jornada de ayer en medio de escenas de profunda angustia y dolor.

La infección por salmonela es una enfermedad bacteriana común, que afecta el tubo intestinal.

Algunas personas con infección no tienen síntomas. Una gran parte presenta diarrea, fiebre y calambres abdominales (estomacales) dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. Pero a veces la diarrea puede causar una deshidratación grave y requerir atención médica inmediata. También pueden desarrollarse complicaciones que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga a otras zonas fuera de los intestinos.