Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España

Priscila Godoy Rica tiene 25 años, nació en La Plata y eligió una profesión que para muchos resulta extraña, incómoda o directamente tabú: la tanatopraxia y la tanatoestética. Obtuvo un título del Instituto Español Funerario y la convicción de que “preparar a los difuntos, retrasar el proceso de putrefacción y alistarlos para los velatorios” es una tarea de contención para quienes quedan.

“La tanatoestética se realiza con todos los difuntos -aclara-: taponar orificios, suturar boca, maquillar y dar un aspecto natural. Es necesaria para que no se pierdan líquidos o gases del proceso de putrefacción”.

En la charla con EL DIA, describe con precisión de técnica y con tono pausado una maniobra de la que poco se sabe: “No se cosen los labios -explica-. La suturación se hace desde la encía, pasando por las fosas nasales, debajo de la lengua y el mentón, con un hilo que se esconde atrás del frenillo, para que no se note ni sea un aspecto antinatural”.

Distintas técnicas

La distinción entre tanatopraxia y tanatoestética es clave. El tanatoesteticista se enfoca en el maquillaje, peinado, acondicionamiento del cuerpo y vestimenta para mejorar la apariencia visible. Y un tanatopractor aplica técnicas más profundas de preservación y restauración. “La familia decide si hacerlo o no, porque los costos son otros”. En determinados casos no tienen opción: se requieren para trasladar un cuerpo de un país a otro en avión o para velatorios que se extienden durante varios días, como son los de presidentes, papas, reyes o personalidades famosas.

“Se inyecta el líquido conservante y drenar la sangre, como si fuera un intercambio”, detalla Priscila, lo que permite conservar el cuerpo entre 10 y 15 días. Eso hace que el cuerpo se conserve más tiempo”. El efecto principal de este proceso dura entre 10 y 15 días, aunque ese tiempo se puede prolongar con otras circunstancias. Por ejemplo, el féretro de la reina Isabel II estaba forrado de plomo, para mantener fuera la humedad y evitar que se escapen los olores y las toxinas de un cadáver.

Ambos rubros confluyen en un propósito humano, como el de ofrecer a la familia y allegados una última imagen serena del ser querido. Pero detrás de esa calma hay procedimientos que, según la naturaleza de la muerte, pueden ser breves o complejos. “Los tiempos dependen mucho del tipo de muerte -aclara la joven-. Si hubo un evento traumático y la familia quiere velarla a cajón abierto, hay que reconstruir y eso puede llevar horas; lo normal son 30 o 40 minutos”. La reconstrucción utiliza materiales como la cera y técnicas de modelado que exigen precisión y calma.

Priscila estudió la parte teórica en modalidad combinada y realizó las prácticas en un tanatorio de Barcelona, donde reside, durante 15 días. El plan formativo que describe incluye prevención de riesgos, tanatopraxia, tanatoestética, reconstrucción cadavérica, anatomía avanzada y psicología del duelo. El módulo práctico suele implicar rotación por todas las tareas: servicio a difuntos, recolección de cuerpos, asistencia a velatorios e inhumaciones.

“En las ciudades grandes las tareas se dividen; a mí me gusta la sala de tanatoestética y tanatopraxia”, cuenta.

La elección profesional de Priscila no fue azarosa: la muerte la acompañó desde chica. “Perdí familiares -confiesa-, pasé períodos oscuros preguntándome por qué me llamaba la atención, pero Mi mecanismo fue pensar ‘esto puede pasar’ y con el tiempo lo acepté: garantizar que los familiares tengan una buena última despedida no tiene precio”.

La formación incluyó también la dimensión humana del oficio a través de la llamada “psicología del duelo”, que exige contención, empatía y la capacidad de ayudar a tomar decisiones en momentos límite. “Lo más difícil -dice- no es trabajar con el difunto sino ver la angustia de sus familiares. Me pasó con el suicidio de un hombre joven; lo que más cuesta es la contención”.

La VOCACIÓN también de Oriana

La reacción pública y el interés por la tanatopraxia tomaron notoriedad cuando algunas figuras públicas reconocieron acercamientos al oficio. La cantante y actriz Oriana Sabatini relató en entrevistas y en sus propias redes que siempre le “llamó la atención la muerte” y que le interesa la medicina forense.

Confesó que desconocía el oficio hasta que lo descubrió por posteos de Instagram, lo que la convenció de empezar con un curso teórico online. “El práctico es otra cosa -aseguró-: tenía la mente en blanco, miedo de desmayarme; pero fue un desafío y el resultado final es muy satisfactorio”. Sabatini reconoció que hubo partes “bastante escatológicas”, pero que el aprendizaje la impulsó a seguir.

Uno de sus contactos para incursionar en este mundo fue Daniel Carunchio, con vasta memoria histórica y experiencia profesional: creció en la cochería familiar, llegó a embalsamar presidentes y figuras públicas y hoy dicta cursos y diplomaturas.

A través de sus manos pasaron los cuerpos de personalidades emblemáticas como Arturo Frondizi, Luis Alberto Spinetta, María Elena Walsh, Leonardo Favio, Jorge Ibáñez, Gerardo Sofovich, José María Muñoz y Carmen Argibay Molina.

Carunchio resume el oficio en una mezcla de técnica, disponibilidad y vocación: “Te tiene que gustar ayudar. Hay feos olores, cuerpos sucios… pero los cambios son muy notables”.

En declaraciones a distintos medios, suele describir una rutina sin horarios: “Trabajo todos los días, 24 horas, 365 días. Me llaman por una preparación y hay que ir”. Detrás de esta rutina hay un ajustado protocolo que incluye revisar el certificado de defunción, autorizaciones familiares y la planilla tanatoestética que especifica detalles de maquillaje, ropa o rasgos que la familia pide conservar.

“Nos dicen si la abuela tenía un lunar o de qué color se esmaltaban las uñas”.

La tanatopraxia no está exenta de mitos: la creencia popular de que los cuerpos “se mueven” o que los ataúdes emiten ruidos encuentra explicación técnica.

Carunchio ya ha aclarado que los llamados “espasmos cadavéricos” dejan músculos rígidos en la última posición y que la intervención del profesional es para acomodarlos; los ruidos, en tanto, provienen del proceso de descomposición y liberación de gases cuando el cadáver no pasó por autopsia.

Despejar estos mitos es parte del trabajo de profesionalización que, según especialistas, necesita el sector.

COSTOS

La economía del rubro también marca la realidad: la mayoría de los tanatopractores son monotributistas o trabajadores autónomos que facturan de manera variable. Se estima que un profesional activo puede atender entre 30 y 40 casos por mes, con facturaciones que rondan cifras altas en pesos en función de la demanda y la urgencia; el costo de una tanatopraxia varía según si hubo necropsia o se trata de una muerte natural. Hacia fines de 2025 se ubicaba entre cien mil y doscientos mil pesos para casos estándares, aunque los precios fluctúan. Las de La Plata se mostraron herméticas a la hora de hablar de estos servicios. Contactadas por este diario, un par se limitaron a decir que lo tienen tercerizado.

En Argentina existen ofertas de formación. La Universidad Maimónides dicta una diplomatura en Dirección funeraria y Tanatopraxia que busca profesionalizar tanto la técnica como el acompañamiento humano. El propio Carunchio aludió a distintas carencias en una entrevista que publicó la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio (CAMESE): “Falta capacitación, inversión y profesionales. El sector lo arregla con remedios caseros: ‘si hay olor, echale café’”, ejemplificó,, subrayando la necesidad de protocolos y formación formal.

Un tema cultural

Más allá de las cifras y la técnica, la tanatopraxia abre una reflexión cultural.

El historiador Philippe Ariès describió cómo Occidente pasó de una “muerte domada” -aceptada y comunitaria- a una “muerte invertida”, oculta en instituciones y pocas veces contemplada públicamente. En ese contexto, el trabajo de quienes preparan el último adiós adquiere doble valor: tanto técnico como simbólico. Permite que la comunidad recupere, por unas horas, una imagen de paz que ayuda a elaborar el duelo.

Priscila resume con sencillez la tensión del oficio: “Hay gente que lo hace por vocación y otra por morbo”. Su apuesta es la primera. Prefiere la sala de tanatoestética y tanatopraxia, el trabajo casi solitario, el silencio medido de quien trabaja con manos expertas para devolver una imagen de respeto.

“Mi abuelo murió hace muy poco. El velatorio fue a cajón abierto y fue muy lindo verlo descansar con un gesto de paz, después de haberlo visto sufrir tanto con un cáncer”, revela.

Para Priscila también fue importante tener la aceptación de sus familiares más cercanos. Ninguno la juzgó con la elección de la carrera. Quiso probar y comprobó que está en la dirección correcta.

En una sociedad que evita mirar a la muerte, la tanatopraxia ofrece una lente técnica y afectiva para acompañar el paso definitivo. Es un oficio que exige precisión, temple y humanidad: coser lo invisible, maquillar lo que ya no respira, permitir que una pérdida encuentre un cierre digno.