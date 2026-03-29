Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata

La Catedral de La Plata dio inicio el sábado el cronograma de actividades litúrgicas en vísperas de las pascuas.

La santa celebración comenzó ayer con una ceremonia en la Capilla de los Dolores de la Catedral, en tanto este mediodía tendrán lugar las tradicionales misas del Domingo de Ramos que se sucederán en el día de la fecha.

Las misas proseguirán en los días miércoles, jueves y viernes en distintos horarios, ya celebrando la Semana Santa.

La Semana Santa es la conmemoración del Misterio central de la fe cristiana: la Pasión, Muerte, y Resurrección de Jesús.

Se informó que "en Catedral vivimos estos días especiales con celebraciones litúrgicas, actos de piedad, en oración y silencio, y un renacimiento interior".

El cronograma de actividades