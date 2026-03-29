Un enigmático mensaje de Santiago Caputo

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31
El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El asesor presidencial Santiago Caputo reivindicó el mensaje emitido por Javier Milei durante la última cadena nacional con una consigna que apeló al simbolismo histórico y al respaldo de la gestión actual.
Luego de que se conociera el fallo de la Justicia de Estados Unidos por el caso YPF, el cual exime a Argentina de abonar una cifra superior a los 16.000 millones de dólares, Caputo utilizó sus canales de comunicación para reforzar la autoridad del jefe de Estado.
“Imperium sine fine”, escribió el estratega presidencial para acompañar una fotografía que retrata a Milei junto a su equipo de trabajo en los despachos de la Casa Rosada.
La expresión, cuya traducción al castellano es “imperio sin fin”, se enmarca en la tendencia del asesor de recurrir a citas clásicas para intervenir en la conversación pública en momentos de alta exposición política.
La publicación de Caputo se produjo en un contexto de particular relevancia para el Poder Ejecutivo, no solo por el alivio financiero que representa la resolución judicial, sino también por las dinámicas internas dentro del oficialismo.
Pese a las versiones que señalan una tensión creciente con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor optó por un gesto de alineamiento absoluto con la figura presidencial.
LE PUEDE INTERESAR
Productores ganaderos, con margen holgado
LE PUEDE INTERESAR
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí