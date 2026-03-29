Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%

En el mercado inmobiliario actual, la presencia de servicios comunes o amenities se transformó en uno de los principales atractivos para quienes buscan una propiedad. Sin embargo, este valor agregado tiene un impacto directo en el costo de mantenimiento mensual que, en muchos casos, puede representar un incremento sustancial en las expensas. Entender cómo influyen estos servicios y qué recaudos tomar es fundamental para evitar sorpresas en el presupuesto familiar.

Especialistas del sector advierten que la incidencia de espacios como piscinas, gimnasios, salones de usos múltiples (SUM) o sistemas de seguridad privada puede encarecer las expensas entre un 30% y un 45% en comparación con edificios que solo cuentan con servicios básicos.

A este costo fijo se suma un fenómeno creciente: la morosidad, que en contextos de alta inflación suele escalar, obligando a los propietarios cumplidores a cubrir el bache financiero para garantizar el funcionamiento del edificio.

¿En qué fijarse antes de alquilar o comprar?

- La relación unidades-servicios: el costo de mantener una piscina o un gimnasio se divide entre el total de departamentos. En edificios con pocas unidades, el impacto por cada propietario es significativamente mayor que en grandes complejos de torres.

- Seguridad y personal: este suele ser el rubro de mayor peso. La vigilancia representa el gasto más elevado. Hoy, muchos consorcios optan por sistemas de seguridad tótem o monitoreo remoto para reducir costos.

- El estado de las instalaciones: un mantenimiento deficiente en ascensores, calderas o bombas de piscina deriva, en expensas extraordinarias elevadas. Es vital consultar el estado del fondo de reserva del edificio.

- Consumos de energía: Los espacios comunes mal iluminados o sistemas de climatización antiguos disparan las facturas de servicios públicos del consorcio. En cambio, un sistema eficiente se traduce en ahorro mensual.