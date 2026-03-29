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Política y Economía |Durísima respuesta a las descalificaciones de milei

Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente

Carlos Bianco criticó que en lugar de festejar el fallo por YPF, el mandatario “salió a echar culpas y tratar de establecer un relato”

Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente

el ministro bianco, durísimo contra el presidente javier mieli/archivo

29 de Marzo de 2026 | 02:43
Edición impresa

El ministro bonaerense Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, calificó de “perturbado mental” al presidente Javier Milei, luego de que éste cuestionara a Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires por haber impulsado la nacionalización de YPF en 2012.

Los insultos ocurrieron durante una entrevista radial, después de que se conociera la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de anular el fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF.

“El perturbado mental del Presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, opinó el ministro de Gobierno.

Bianco sostuvo que el Ejecutivo “no hizo nada nuevo” y solo continuó con la línea de defensa que se había establecido desde el inicio del juicio: “Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento para tratar de sacar una ventaja política”.

En ese marco, el ministro sostuvo que la expropiación está contemplada en la Constitución Nacional y que existe una ley específica que regula su aplicación: “La nacionalización del 51 por ciento de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes en la República y, por lo tanto, estaba bien hecha”.

“Era un momento para decir ‘qué bien’. La Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible, que era muy costoso para nuestro país vinculado a un nuevo ataque de los fondos buitres. Bueno, lamentablemente el presidente no hizo eso”, afirmó.

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Finalmente, Bianco consideró que el Ejecutivo debería “reconocerle” a Kicillof la expropiación de la empresa, al sostener que el sector de hidrocarburos es uno de los pocos que muestran crecimiento en la economía argentina: “Fue una gran decisión, una decisión estratégica que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país, haber nacionalizado YPF”.

Apenas conocido el fallo, Mieli había salido, fiel a su estilo, contra Cristina Kirchner y el el Gobernador. “Lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó el jefe del Estado.

“Estos personajes de nuestro pasado nos hundieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, insistió Milei luego durante su discurso en cadena nacional.

 

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