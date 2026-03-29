Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel

Axel Kicillof participará, en la madrugada del 1 al 2 de abril, de la tradicional vigilia que se realiza en Rio Grande, Tierra del Fuego, por el aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, en 1982.

Se trata de una visita que puede enmarcarse en el despliegue federal del gobernador bonaerense. En la oportunidad se mostrará con el gobernador Gustavo Melella y el intendente Martín Pérez. Sin embargo, la coincidencia que hará ruido será con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que también participará de la vigilia.

Se trata de una presencia incómoda para Kicillof, quien prefiere estar lejos de las especulaciones que alimentan sectores minoritarios del peronismo en relación a una eventual coincidencia electoral con Villarruel.

La vigilia en Tierra del Fuego adquiere una significación particular por su cercanía con las Malvinas. El Gobernador ratificará así su compromiso con esa causa.

Kicillof está embarcado en una construcción de poder nacional con vistas a la posibilidad de quedarse con una candidatura presidencial en 2027.

En ese marco, quedó a cargo del PJ bonaerense y despliega acciones fuera de la provincia de Buenos Aires, en forma personal, como en este caso, o a través de delegados políticos como su ministro Javier Alonso o el titular de ARBA., Cristian Girard, que desembarcaron con el Movimiento Derecho al Futuro en Córdoba y CABA.

La foto política incluirá al gobernador Melella y al intendente, Pérez. Posiblemente, también, al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Se trata de tres peronistas identificados con La Cámpora aunque mantienen tensiones entre sí que tienen que ver con la sucesión de Melella.

De todas formas, se presume, habrá una foto conjunta con el mandatario bonaerense.