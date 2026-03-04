Jornada nublada y anuncios de chaparrones por la noche

Este miércoles en Quilmes y sus alrededores el cielo estará parcialmente nublado. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 29 grados. Por la noche podrían registrarse chaparrones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves amanecerá con chaparrones y la inestabilidad se mantendrá durante toda la jornada, con lluvias y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes se mantendrán las lluvias aisladas por la mañana y se esperan chaparrones por la noche. La temperatura oscilará entre los 19 y los 24 grados y soplará viento del este.