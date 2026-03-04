Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUERTE EXPECTATIVA EN LA CIUDAD

Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto

4 de Marzo de 2026 | 02:20
Llegó la hora de la verdad. Hoy, a partir de las 9, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata dará a conocer el adelanto del veredicto por el juicio que se le hizo al joven acusado de ocasionar la muerte de Kim Gómez (7) durante un robo cometido hace poco más de un año en Altos de San Lorenzo.

La fiscalía de juicio, en cabeza de Mercedes Catani, pidió para el imputado una condena de 23 años y 4 meses de prisión. Fue después de proyectar un concurso real con otro delito. Y la defensa apeló a una figura culposa, sin intención de matar, que a su criterio es merecedora de una sanción de 7 años de cárcel.

Entre estas posturas, los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro deberán definir la extensión punitiva, teniendo en consideración que al momento del hecho el imputado era menor de edad.

“Que será encontrado culpable, de eso no quedan dudas”, adelantaron voceros judiciales. Y no solo se refirieron a la carga probatoria volcada en el recinto.

Al cierre de los alegatos, cuando le dieron la posibilidad de dar sus últimas palabras, el sospechoso pidió perdón y dijo que solo quería cometer un robo, colocándose él mismo en la escena.

Las fuentes citadas recordaron que el fallo completo, con sus fundamentos, será publicado a mediados de mes y dejará abierta la vía recursiva.

Otra cuestión sumamente importante será definir el destino del joven tras el adelanto de veredicto, ya que debería dejar su lugar de alojamiento en un instituto de máxima seguridad para pasar a cumplir condena en un establecimiento penitenciario para adultos, claro está, con fuerte custodia.

 

