Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Semanas de tensión

Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 

Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 
4 de Marzo de 2026 | 07:59

Escuchar esta nota

Después de semanas de incertidumbre sobre su continuidad en Telefe, finalmente se confirmó la salida de Nancy Pazos del canal.

Allí, la mencionada periodista venía sembrando dudas respecto a su futuro laboral tras el receso de verano y los cambios internos en la emisora. 

Pero, ahora la definición llegó desde otro frente.

La confirmación la dio Ángel de Brito: "Nancy Pazos está fuera de Telefe", aseguró al aire. Luego precisó que la propia periodista lo comentó en el canal el que continúa trabajando: "Lo dijo ella misma. Lo comentó en C5N donde sí continúa trabajando, en Duro de Domar y su programa que vuelve, Inteligencia Artesanal", detalló el conductor, y aclaró: "No lo contó al aire, sino que lo habló con sus compañeros y me lo contaron".

Así, según la información que manejan en el ciclo de América, la desvinculación no habría sido una decisión impulsada por la periodista: "No sé si usar la palabra ‘violencia’, pero algunos de sus compañeros lo vivieron así y por ahí también quienes miraban el programa. Ese habría sido el detonante final para su salida", comentaron en la tele. 

Recordemos que, la misma Nancy contó que durante el 2024 fue una de las primeras figuras convocadas para renovar su contrato de cara a 2025.

LE PUEDE INTERESAR

Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano

LE PUEDE INTERESAR

Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais

El panorama habría cambiado abruptamente para este año: "Se frenó todo cuando vino la nueva administración". En el programa respaldaron esto, comentando que habría sectores importantes dentro del canal que no convalidaban algunas de sus opiniones y movimientos.

De esta manera, tras idas y vueltas, la salida de Nancy Pazos de Telefe quedó confirmada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Autoridades desplegaron un operativo de captura

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

La plaza de 25 y 60, como un campo de batalla

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa
Últimas noticias de Espectáculos

Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano

Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais

“La gravedad de lo incierto”: el amor en tiempos de filtros

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario
Deportes
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Marcelo Torres: “Los delanteros tenemos que tratar de estar finos”
Comenzaron las charlas para comprar al Chelo
Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso
Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo 
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Autoridades desplegaron un operativo de captura
Información General
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Policiales
Una familia de La Plata volcó con su auto en Ruta 2 y se salvó de milagro
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla