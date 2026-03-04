Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 

Después de semanas de incertidumbre sobre su continuidad en Telefe, finalmente se confirmó la salida de Nancy Pazos del canal.

Allí, la mencionada periodista venía sembrando dudas respecto a su futuro laboral tras el receso de verano y los cambios internos en la emisora.

Pero, ahora la definición llegó desde otro frente.

La confirmación la dio Ángel de Brito: "Nancy Pazos está fuera de Telefe", aseguró al aire. Luego precisó que la propia periodista lo comentó en el canal el que continúa trabajando: "Lo dijo ella misma. Lo comentó en C5N donde sí continúa trabajando, en Duro de Domar y su programa que vuelve, Inteligencia Artesanal", detalló el conductor, y aclaró: "No lo contó al aire, sino que lo habló con sus compañeros y me lo contaron".

Así, según la información que manejan en el ciclo de América, la desvinculación no habría sido una decisión impulsada por la periodista: "No sé si usar la palabra ‘violencia’, pero algunos de sus compañeros lo vivieron así y por ahí también quienes miraban el programa. Ese habría sido el detonante final para su salida", comentaron en la tele.

Recordemos que, la misma Nancy contó que durante el 2024 fue una de las primeras figuras convocadas para renovar su contrato de cara a 2025.

El panorama habría cambiado abruptamente para este año: "Se frenó todo cuando vino la nueva administración". En el programa respaldaron esto, comentando que habría sectores importantes dentro del canal que no convalidaban algunas de sus opiniones y movimientos.

De esta manera, tras idas y vueltas, la salida de Nancy Pazos de Telefe quedó confirmada.