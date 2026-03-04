La plaza de 25 y 60, como un campo de batalla

Para los vecinos de Plaza Perón, en 60 y 25, salir a disfrutar del espacio verde dejó de ser una opción recreativa para convertirse en una experiencia para el olvido. Mesas de las que solo quedan las patas, hamacas rotas, sube y baja flojos y toboganes remendados con cinta forman parte de un paisaje con el que conviven desde hace años.

“El tobogán está roto desde hace al menos medio año. Las hamacas azules y la calesita están así desde hace años. Y las hamacas para bebés, que eran las más nuevas, se rompieron hace unos meses”, contó Florencia, vecina de la zona, quien decidió presentar un reclamo formal ante la Municipalidad.

En la nota elevada al Municipio, la mujer solicitó “de manera urgente la reparación y puesta en valor” del predio, al advertir que el estado actual “representa un riesgo, especialmente para los niños”. Detalló que los juegos “son muy antiguos y se encuentran rotos, flojos o inutilizables” y alertó que en la calesita “hay un fierro sobresalido que constituye un peligro concreto”.

El planteo también incluyó otros problemas estructurales: veredas rotas, una canilla que no funciona y luminarias que titilan o directamente no encienden. “Es muy triste ver cómo se ha abandonado este lugar, mientras otras plazas cercanas fueron renovadas y hoy pueden ser disfrutadas por la comunidad”, expresó la vecina, al comparar la situación con la de Plaza Rocha. “El otro día fui y quedó hermosa. En cambio, las plazas de 60 (la de 13, la de 19 y la de 25) están olvidadas”, afirmó.