Espectáculos |Tras una lluvia de críticas

Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano

Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano
4 de Marzo de 2026 | 07:45

Escuchar esta nota

En los últimos días, muchos actores criticaron la decisión de Andrea del Boca de entrar a Gran Hermano Generación Dorada.

En ese contexto, algunos, como Yanina Latorre, opinaron que lo hace para lavar su imagen después del escandaloso juicio que atravesó.

Entonces, por el contrario, Soledad Silveyra se animó a apoyarla y hacer un pedido por ella: "Déjenla en paz a Andrea, pobre mujer. Si quiere estar, déjenla”, manifestó, casi a los gritos, Solita Silveyra en Intrusos.

Allí, la mencionada actriz quebró una lanza por su colega: "Vamos Del Boca, seguís creando polémica. Está bien. Yo prefiero el Multi teatro, pero bueno". La histórica conductora de las primeras ediciones de Gran Hermano dejó en claro que ella no lo haría, pero sí la banca.

Ricardo Biasotti, Jorge Rial, Baby Etchecopar, Moria Casán y hasta Cristian U criticaron la incorporación de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada.

Asimismo, recordemos que La One la cruzó luego de que la actriz se enfrentara a Yanina Zilli, su amiga, y la acusara de pelear como "vedette": "Es una Doña atrevida y con olor a sopa".

Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais

“La gravedad de lo incierto”: el amor en tiempos de filtros

Para finalizar, Anna del Boca, su hija, adelantó que su madre era muy "teatrera" y la actriz lo está demostrando.

Andrea del Boca no paró de jugar. Cierto es que, desde que entró, es protagonista de casi todos los clips que pasan durante el programa. Se apoderó de la cocina de la casa de Gran Hermano, calla a los participantes con un chiflido y se encargó de apoyar a aquellos que se sienten solos. 

