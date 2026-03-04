Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

En medio de la polémica por la intervención de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la repatriación del gendarme Nahuel Gallo, el gobierno de Javier Milei no descarta un encuentro entre el Presidente y el efectivo que regresó al país tras 448 días de cautiverio ilegal en Venezuela.

“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, anticiparon voceros de la Casa Rosada sobre la posibilidad de que el mandatario reciba a Gallo, quien había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 por órdenes del régimen de Nicolás Maduro, que lo acusó por presunta “actividad terrorista”.

Más allá de las intenciones del Gobierno de recibir a Gallo, lo cierto es que todavía no hay nada concreto.

En Balcarce 50 aclaran que no quieren apurar los tiempos y esperarán a que el gendarme pueda asimilar su regreso y pasar tiempo con su familia para finalmente establecer los primeros contactos.

Mientras, siguen de cerca los posibles vínculos entre las autoridades de la AFA y los funcionarios chavistas.

En la Rosada recuerdan que el gobierno venezolano “había expresado que no quería darle una victoria” ni a Donald Trump ni a Milei, por lo que se inclinaron por entregarlo por “una tercera vía”. Ahí habría entrado la AFA.

“Van a tener que explicar su vínculo con el régimen. (Claudio) Tapia había pedido autorización para extender su viaje y el juez se la denegó. Sabíamos que estaban allá y que estaban interfiriendo en las negociaciones”, confesó un integrante de la mesa chica libertaria.

Incluso, hay quienes se inclinan por denunciar al ente rector del fútbol argentino por los delitos de “sedición” y “traición a la patria”. Argumentan que una organización no gubernamental no tiene competencias para intervenir en un país con una “dictadura narcoterrorista”.

Además, buscaron quitarle méritos al titular de la AFA en la vuelta de Gallo, al destacar la presión de aliados como Italia, Estados Unidos y España, y acusar a Tapia de “arrogarse” deberes de funcionario público y de buscar una foto para “lograr apoyo social”.

“Independientemente de quién hizo de delivery, si no fuera por la presión de Italia, España y Estados Unidos no estaríamos como estamos”, concluyeron en el entorno presidencial.

En paralelo, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anticipó la convocatoria a la Cámara de Senadores, luego de integrar la delegación de representantes del Poder Ejecutivo, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, que recibió al gendarme en el aeropuerto de Ezeiza durante la madrugada del lunes.

“Pidió algo que extrañaba”

Según indicaron fuentes oficiales, Gallo se encuentra en buenas condiciones de salud y -estudios complementarios mediante- se espera que pueda retornar a su casa en Catamarca en las próximas horas.

El integrante de las fuerzas de seguridad se encuentra en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional y aguarda el alta definitiva. “Está bien de salud”, insistieron en el Gobierno y, fundamentalmente, recalcaron que no tiene signos ni lesiones que puedan indicar que sufrió maltrato en su estadía en el país sudamericano.

Algo que ratificó su esposa, María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales. Incluso, contó qué comió junto con su hijo y que “pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”.

También reclamó “respeto” porque, recordó, “la situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”.

Críticas de una exlibertaria

Por otro lado, la diputada nacional y exlibertaria Marcela Pagano arremetió ayer contra el Gobierno y, puntualmente, la Cancillería argentina, al asegurar que nunca hizo “reclamos formales” a Venezuela para exigir la liberación de Gallo.

“No hubo pedido alguno del gobierno argentino ni por Nahuel ni por ningún otro argentino”, sostuvo Pagano en declaraciones a la prensa y mientras por un lado destacó las gestiones de la AFA, por el otro critió al Ejecutivo porque “se metió en la foto cuando no hizo nada para ayudar”.

