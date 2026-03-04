Dura réplica de la UIA y otros empresarios a Milei

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Demostrarían vínculos entre el presidente Javier Milei y el empresario tecnológico de EE UU Hayden Davis
No cayó bien entre los empresarios el discurso con el que el presidente, Javier Milei, abrió las sesiones del Congreso el domingo, cuando no dudó en tachar a algunos de ellos de “ladrones” y de cuestionar sus vínculos con el poder. Tras ese mensaje, ayer dos de las entidades más importantes del país, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), difundieron sendos comunicados en los que le exigieron “respeto” al Gobierno, mientras aclararon que no son responsables de las “distorsiones” del pasado.
“Para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”, destacó, por un lado, AEA, la asociación que nuclea a los dueños de las grandes empresas del país, como Techint (una de las cuestionadas por Milei), Arcor, PAE y Mercado Libre.
AEA destacó además el rol de las empresas privadas en el desarrollo económico y social, pero señaló que para que puedan desempeñar plenamente su rol, “es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido”.
La UIA, por su parte, advirtió que el sector (sobre todo el de las PyMes) atraviesa una “situación crítica”, mientras alertó sobre el impacto de la transición económica actual y puntualizó que el sostenimiento del rubro es un factor determinante para el desarrollo nacional. Lo hizo a través de un texto titulado “sin industria no hay nación”, que remite a una frase del expresidente e impulsor de la entidad fabril, Carlos Pellegrini.
En un comunicado difundido tras la reunión de su Comité Ejecutivo con representantes industriales del Norte del país, aclaró que “el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas” y advirtió: “En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.
En otro tramo de su respuesta, los industriales subrayaron que el sector produce el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación nacional y genera 1,2 millones de empleos directos —3,6 millones si se contabilizan los indirectos—. Detrás de esos números, afirmaron, hay “capital social construido por empresarios y trabajadores”, y un entramado productivo que cumple un rol estratégico por su capacidad de agregar valor y generar divisas.
Tanto la AEA como la UIA reconocieron “los avances logrados” para equilibrar las cuentas públicas. Pero al mismo tiempo alertaron que la transición hacia un nuevo esquema económico “implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, con PyMes atravesando una situación compleja por bajo nivel de actividad, presión fiscal y dificultades de financiamiento.
