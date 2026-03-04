Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata
El fútbol de paro: cuándo vuelven a jugar Gimnasia y Estudiantes
"Dormimos entre las explosiones": el crudo relato de un platense atrapado en el conflicto de Medio Oriente
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
VIDEO. Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra por el avistamiento de un puma
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Crecen las quejas por un pozo que rompe ruedas en 58 entre 15 y 16
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman por una pérdida de agua que formó una “laguna” en 64 y 16
En la biblioteca Popular Alejo Iglesias, los miércoles a las 18, convocan a bailar tango y a las clases que se realizan en 6 entre 43 y 44, Villa Elisa.
apoyo escolar en tricolores
El Club Tricolores informó sobre las distintas actividades deportivas y de apoyo escolar que se realizan en la institución. Futbol infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes , miércoles y viernes a las 18. Mayores, de lunes a viernes a las 19. Voley: lunes y miércoles de 18 a 21. Newcom: martes y jueves a las 15. Yoga: martes y jueves a las 9. Apoyo escolar gratis: martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club que tiene sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1, informó los valores de cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.
El Círculo Trentino de La Plata, de 18 Nº 275 entre 37 y 38 informó sobre cursos y talleres abiertos a la comunidad: Italiano con certificación de la Dante Alighieri; Italiano sin certificación oficial; teatro para adultos; gimnasia para adultos; gimnasia postural; memoria y estimulación cognitiva; pintura decorativa y de caballete; tejido con 2 agujas; pilates en colchoneta; kung fu; Taichi; yoga; danzas tradicionales argentinas; danzas italianas; coro femenino; uso de nuevas tecnologías; cocineritos (kids y teens); música infantil; cine argentino; literatura; escuela de bochas (mixto). Informes al 221 5611936.
Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada organizó una charla para el 10 de marzo a las 10 sobre mujeres con discapacidad y el autismo en mujeres en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). La actividad es gratuita.
La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, dedicado a explorar la literatura latinoamericana, que se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. La actividad, tiene un costo de $25.000 y será coordinada por Luciana Díaz. Informes e inscripción: 2215793355.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí