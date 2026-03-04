Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo

Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
4 de Marzo de 2026 | 01:15
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

TANGO en villa elisa

En la biblioteca Popular Alejo Iglesias, los miércoles a las 18, convocan a bailar tango y a las clases que se realizan en 6 entre 43 y 44, Villa Elisa.

apoyo escolar en tricolores

El Club Tricolores informó sobre las distintas actividades deportivas y de apoyo escolar que se realizan en la institución. Futbol infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes , miércoles y viernes a las 18. Mayores, de lunes a viernes a las 19. Voley: lunes y miércoles de 18 a 21. Newcom: martes y jueves a las 15. Yoga: martes y jueves a las 9. Apoyo escolar gratis: martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club que tiene sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1, informó los valores de cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

CíRCULO TRENTINO

El Círculo Trentino de La Plata, de 18 Nº 275 entre 37 y 38 informó sobre cursos y talleres abiertos a la comunidad: Italiano con certificación de la Dante Alighieri; Italiano sin certificación oficial; teatro para adultos; gimnasia para adultos; gimnasia postural; memoria y estimulación cognitiva; pintura decorativa y de caballete; tejido con 2 agujas; pilates en colchoneta; kung fu; Taichi; yoga; danzas tradicionales argentinas; danzas italianas; coro femenino; uso de nuevas tecnologías; cocineritos (kids y teens); música infantil; cine argentino; literatura; escuela de bochas (mixto). Informes al 221 5611936.

discapacidad y autismo

Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada organizó una charla para el 10 de marzo a las 10 sobre mujeres con discapacidad y el autismo en mujeres en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). La actividad es gratuita.

libertad: TALLER DE LECTURA

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, dedicado a explorar la literatura latinoamericana, que se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. La actividad, tiene un costo de $25.000 y será coordinada por Luciana Díaz. Informes e inscripción: 2215793355.

 

