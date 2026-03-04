Entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
En distintos barrios intentan llamar la atención para que las empresas o la Comuna realicen obras para solucionar inconvenientes
En 60 entre 4 y 5 una vecina se puso la malla, llevó una reposera y se sentó a tomar sol en su “pileta”, en la vereda de la cuadra, donde hay una pérdida de agua que lleva largo tiempo. De ese modo la usuaria intentó llamar la atención de ABSA para que lo repare. Es sólo uno de los tantos ejemplos de los vecinos que realizan distintas acciones para llamar la atención y lograr alguna solución a los problemas cotidianos.
En 66 y 115 los vecinos tuvieron que “vestir” un pozo que llevaba meses para que pueda ser reparado. Tras la publicación en este diario del reclamo con dosis de ingenio, comenzaron los trabajos de reparación del cráter que mandó al taller mecánico a numerosos vehículos.
Otros frentistas apelaron a imágenes llamativas para pedir una obra de reparación. En 515 y 140 una vecina puso el palo de un secador para medir la profundidad de un pozo en plena calle que pone en riesgo a los vehículos que circulan por el lugar.
En 17 y 74 llevan meses cambiando la señalización artesanal que hicieron los vecinos para que se repare un pozo cada vez más ancho y profundo, con creciente peligro vial.
cansada de reclamar por una pérdida de agua en pleno centro de la Ciudad, una vecina protagonizó una “instalación” con sentido de ironía en la vereda. Como es verano, hay agua derramándose y no logra atención sobre la importancia de reparar la pérdida, pensó en transformar el problema en una solución a la necesidad de refresco / el dia
en 515 y 140, un trapeador ayuda a entender el riesgo / archivo
