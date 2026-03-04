Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

Instituciones de la Ciudad continúan enviando a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario.

La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de una nota firmada por su presidente, Pierre Manigault, destacó que “desde 1884, EL DIA ha acompañado la evolución de una comunidad diversa y dinámica, siendo testigo fundamental del crecimiento de La Plata y de la región”. La entidad consideró que “este aniversario celebra no solo la trayectoria institucional del diario, sino también a las generaciones de personas que encontraron en sus páginas un espacio para narrar historias de formación, logros, compromiso cívico, arte, deporte y pensamiento”.

En tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficiencia de La Plata, Hospital Español y Colegio Español del Prado señaló que “nos une un lazo muy especial, ya que siempre estuvo y está presente en nuestra historia, acompañándonos tanto en los buenos momentos como en los difíciles”, expresa en la nota firmada por el presidente, Alfredo Mendoza Peña.

Desde la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK) y la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, se indicó que “en los casi 80 años de vida de nuestra institución hemos encontrado en el Diario EL DIA la posibilidad de difundir las distintas actividades culturales, académicas y educativas que se han realizado en nuestras instalaciones, como así también las ideas, pensamientos y posturas políticas adoptadas por las diferentes Comisiones Directivas o grupos de trabajo sobre diversos aspectos de la realidad nacional, provincial y local”.

Por su parte, los integrantes de La Peña de las Bellas Artes, agradecieron el acompañamiento del diario a su labor. “Contar con ese respaldo a lo largo del tiempo ha sido y continúa siendo un estímulo invaluable para seguir trabajando en favor del arte y la cultura de nuestra ciudad”.