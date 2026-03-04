Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Mensajes

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
4 de Marzo de 2026 | 01:20
Edición impresa

Instituciones de la Ciudad continúan enviando a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario.

La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de una nota firmada por su presidente, Pierre Manigault, destacó que “desde 1884, EL DIA ha acompañado la evolución de una comunidad diversa y dinámica, siendo testigo fundamental del crecimiento de La Plata y de la región”. La entidad consideró que “este aniversario celebra no solo la trayectoria institucional del diario, sino también a las generaciones de personas que encontraron en sus páginas un espacio para narrar historias de formación, logros, compromiso cívico, arte, deporte y pensamiento”.

En tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficiencia de La Plata, Hospital Español y Colegio Español del Prado señaló que “nos une un lazo muy especial, ya que siempre estuvo y está presente en nuestra historia, acompañándonos tanto en los buenos momentos como en los difíciles”, expresa en la nota firmada por el presidente, Alfredo Mendoza Peña.

Desde la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK) y la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, se indicó que “en los casi 80 años de vida de nuestra institución hemos encontrado en el Diario EL DIA la posibilidad de difundir las distintas actividades culturales, académicas y educativas que se han realizado en nuestras instalaciones, como así también las ideas, pensamientos y posturas políticas adoptadas por las diferentes Comisiones Directivas o grupos de trabajo sobre diversos aspectos de la realidad nacional, provincial y local”.

Por su parte, los integrantes de La Peña de las Bellas Artes, agradecieron el acompañamiento del diario a su labor. “Contar con ese respaldo a lo largo del tiempo ha sido y continúa siendo un estímulo invaluable para seguir trabajando en favor del arte y la cultura de nuestra ciudad”.

 

LE PUEDE INTERESAR

$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo

LE PUEDE INTERESAR

La inflación de febrero en La Plata trepó a 2,8%
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Autoridades desplegaron un operativo de captura

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Últimas noticias de La Ciudad

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos

Autoridades desplegaron un operativo de captura

$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Deportes
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Piovi y el análisis tras el paso en falso en UNO: “Nos faltó puntería y estar más firmes”
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas
Información General
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Policiales
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla