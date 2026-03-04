Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Instituciones de la Ciudad continúan enviando a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario.
La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de una nota firmada por su presidente, Pierre Manigault, destacó que “desde 1884, EL DIA ha acompañado la evolución de una comunidad diversa y dinámica, siendo testigo fundamental del crecimiento de La Plata y de la región”. La entidad consideró que “este aniversario celebra no solo la trayectoria institucional del diario, sino también a las generaciones de personas que encontraron en sus páginas un espacio para narrar historias de formación, logros, compromiso cívico, arte, deporte y pensamiento”.
En tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficiencia de La Plata, Hospital Español y Colegio Español del Prado señaló que “nos une un lazo muy especial, ya que siempre estuvo y está presente en nuestra historia, acompañándonos tanto en los buenos momentos como en los difíciles”, expresa en la nota firmada por el presidente, Alfredo Mendoza Peña.
Desde la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK) y la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, se indicó que “en los casi 80 años de vida de nuestra institución hemos encontrado en el Diario EL DIA la posibilidad de difundir las distintas actividades culturales, académicas y educativas que se han realizado en nuestras instalaciones, como así también las ideas, pensamientos y posturas políticas adoptadas por las diferentes Comisiones Directivas o grupos de trabajo sobre diversos aspectos de la realidad nacional, provincial y local”.
Por su parte, los integrantes de La Peña de las Bellas Artes, agradecieron el acompañamiento del diario a su labor. “Contar con ese respaldo a lo largo del tiempo ha sido y continúa siendo un estímulo invaluable para seguir trabajando en favor del arte y la cultura de nuestra ciudad”.
LE PUEDE INTERESAR
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
LE PUEDE INTERESAR
La inflación de febrero en La Plata trepó a 2,8%
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí