Wancho Libré: el tenista que asoma en el horizonte

Agustín Libré es uno de los tenistas platenses de la nueva generación, que quieren seguir los caminos que abrieron Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante, en el terreno profesional.

Wancho Libré será uno de los jugadores de nuestra ciudad invitados por la organización del torneo M15 ITF “Copa Ciudad de La Plata” (ver cuadro aparte), donde intentará lograr los primeros puntos a nivel ATP en la faceta de individuales; aunque ya sumó en lo que respecta a dobles.

El joven platense nació el 28 de junio de 2007. Tiene 18 años, mide 1,86 metros y empezó a jugar al tenis juntamente con el fútbol, pero finalmente prevaleció el deporte de la raqueta.

“Hacía fútbol y tenis al mismo tiempo. Jugaba de mediocampista central a CRISFA. Al principio iba todo bien, pero llegó un momento que iba de un lado al otro para entrenar, además del estudio. Entonces le dije a mi papá (Pedro), que me quería dedicar al tenis”, admitió Libré.

Es fana de Gimnasia, pero por qué le dicen “Wancho”. El propio Agustín se encarga de contestar: “Fue por mi padrino, que un día dijo miralo a Wanchope y me quedó y ahora hasta mi familia me llama por este apodo, ya que me parecía a un futbolista de Costa Rica que jugó en nuestro país”.

En el último torneo Argentina Open, que se disputó en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis, Wancho Libré hizo de sparring de Tomás Etcheverry. “La verdad que Tomy siempre me ayuda, me da consejos al igual que Thiago (Tirante) pese a que he tenido menos contacto es buena honda”, dice Libré.

A Wancho, que el año pasado ganó el torneo Pro Tour 6 en las instalaciones del Tenis Club La Plata, le gusta el estilo de Jannik Sinner, pero también suele fijarse en Carlos Alcaraz.

Agustín Libré se hace camino al andar para en un futuro abrirse un espacio en el campo profesional.