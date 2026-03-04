Wancho Libré: el tenista que asoma en el horizonte

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
VIDEO. Wancho Libré, el tenista platense que asoma en el horizonte
En La Plata, entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es hincha fanático de Gimnasia. También jugaba al fútbol infantil en nuestra ciudad, pero hasta que un día se decidió a seguir solamente con el deporte de la raqueta
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
Agustín Libré es uno de los tenistas platenses de la nueva generación, que quieren seguir los caminos que abrieron Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante, en el terreno profesional.
Wancho Libré será uno de los jugadores de nuestra ciudad invitados por la organización del torneo M15 ITF “Copa Ciudad de La Plata” (ver cuadro aparte), donde intentará lograr los primeros puntos a nivel ATP en la faceta de individuales; aunque ya sumó en lo que respecta a dobles.
El joven platense nació el 28 de junio de 2007. Tiene 18 años, mide 1,86 metros y empezó a jugar al tenis juntamente con el fútbol, pero finalmente prevaleció el deporte de la raqueta.
“Hacía fútbol y tenis al mismo tiempo. Jugaba de mediocampista central a CRISFA. Al principio iba todo bien, pero llegó un momento que iba de un lado al otro para entrenar, además del estudio. Entonces le dije a mi papá (Pedro), que me quería dedicar al tenis”, admitió Libré.
Es fana de Gimnasia, pero por qué le dicen “Wancho”. El propio Agustín se encarga de contestar: “Fue por mi padrino, que un día dijo miralo a Wanchope y me quedó y ahora hasta mi familia me llama por este apodo, ya que me parecía a un futbolista de Costa Rica que jugó en nuestro país”.
En el último torneo Argentina Open, que se disputó en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis, Wancho Libré hizo de sparring de Tomás Etcheverry. “La verdad que Tomy siempre me ayuda, me da consejos al igual que Thiago (Tirante) pese a que he tenido menos contacto es buena honda”, dice Libré.
LE PUEDE INTERESAR
Tirante se quedó afuera de M1000 de Indian Wells
LE PUEDE INTERESAR
Todos listo para el torneo M15 ITF de La Plata
A Wancho, que el año pasado ganó el torneo Pro Tour 6 en las instalaciones del Tenis Club La Plata, le gusta el estilo de Jannik Sinner, pero también suele fijarse en Carlos Alcaraz.
Agustín Libré se hace camino al andar para en un futuro abrirse un espacio en el campo profesional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí