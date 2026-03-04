Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo 

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros
Escuchar esta nota
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 4 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 4 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este miércoles 4 de marzo con Cuenta DNI:
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
