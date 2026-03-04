Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo 

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros

4 de Marzo de 2026 | 07:35

Escuchar esta nota

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 4 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 4 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este miércoles 4 de marzo con Cuenta DNI:

  • Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
  • Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
  • Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).
  • Supermercado Josimar: 15% de ahorro con tope de reintegro por $6.000 por persona y por semana.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

