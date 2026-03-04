Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo 

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 4 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a los siguientes beneficios

Estos son los descuentos para este miércoles 4 de marzo con Cuenta DNI: