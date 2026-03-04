Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El conflicto bélico sacude tAmbién al mercado local

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial

Los activos argentinos quedaron envueltos en la tormenta provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Subió el riesgo país y las acciones retrocedieron

4 de Marzo de 2026 | 01:23
Edición impresa

En medio de turbulencias bursátiles a nivel global, producto de la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas y superó los $1.400.

El tipo de cambio había comenzado marzo a la baja tras anotar dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, subió $20 a $1.415, para ubicarse a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno.

Por su parte, los contratos de dólar futuro subieron con fuerza hasta 1,7%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.446,5 a fines de febrero.

A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a los $1.435 para la venta según el Banco Nación (BNA).

En tanto en el promedio de entidades del Banco Central (BCRA), el dólar marcó los $1.433,40 para la venta.

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) operó a $1.473,81, mientras que el MEP avanzó a los $1.434,49. En tanto, el dólar blue se vendió a $1.420.

Los activos argentinos quedaron envueltos en la tormenta provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que provocó una suba del petróleo y, en el caso de la Argentina, suba del riesgo país y caída de los ADR en Nueva York.

El riesgo país llegó a rozar los 600 puntos básicos, pero luego retornó a la zona de las 570 unidades.

Los mercados sufren tras renovados ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz.

Las principales bolsas europeas y Wall Street acentuaron su tendencia bajista, y el precio del petróleo se disparó otro 5%.

Los ADRs argentinos se desplomaron con los bancos a la cabeza, y el S&P Merval tocó mínimos de tres meses

En línea con la huida de los inversores de activos de riesgo, los bonos soberanos sufrieron una complicada jornada.

Se destacaron particularmente las caídas en el Global GD35 (-1%) y el Global GD29 (-0,8%).

En ese marco, el riesgo país llegó a tocar los 594 puntos básicos, máximo desde mediados de diciembre.

No obstante, luego los bonos recortaron las bajas y el indicador del JP.Morgan culminó en las 573 unidades, apenas seis unidades por encima del cierre previo.

Por su parte, el índice S&P Merval de la bolsa porteña retrocedió 0,2% a 2.597.025,1 puntos.

Medido en dólares, el referencial descendió 0,8%, hasta su nivel más bajo desde el 27 de octubre, mientras que desde el máximo del año acumuló un derrumbe de 18,5%.

Mientras tanto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 6,6%, con Irsa encabezando las pérdidas.

Detrás le siguieron los papeles de BBVA (-4,7%) y Edenor (-4,6%).

Sigue comprando

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) llegó a las 40 ruedas consecutivas de compras de dólares, al hacerse de U$S17 millones y cerrar el día por encima de los U$S46.000 millones.

Así, el BCRA concluyó la rueda con las reservas en U$S46.135 millones. Contra el lunes, bajaron U$S382 millones, cuando se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los U$S1.000 millones.

Desde Córdoba, el ministro de Economía Luis Caputo explicó por qué el riesgo país debería estar por debajo de los 200 puntos. En ese sentido, graficó los logros que se llevaron a cabo durante enero del 2025 y enero del 2026; entre ellos enumeró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la victoria en las elecciones porteñas y nacionales, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y las sanciones de leyes logradas en el Congreso, entre otros puntos.

“No puedo enojarme con el mercado, tengo que analizarlo”, afirmó durante el evento.

Respecto al programa económico, el titular de Economía reafirmó el ancla fiscal del Gobierno y aseguró que el país va a seguir manteniendo el equilibrio financiero dado que “es el corazón” del modelo.

 

