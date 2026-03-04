Autoridades desplegaron un operativo de captura

La tranquilidad de la zona ribereña del Parque Pereyra, hacia Hudson, se vio alterada por una visita inesperada: un puma fue captado merodeando en las inmediaciones de un barrio privado. El video se difundió rápidamente entre los vecinos y generó un despliegue preventivo en el área cercana al Parque Pereyra Iraola, una de las reservas forestales más extensas de la región, lindante con Villa Elisa.

Dada la proximidad con ese espacio verde, las autoridades presumen que el ejemplar pudo haberse desviado de su hábitat natural, ya sea en busca de alimento o desorientado por factores ambientales. La presencia del felino en una zona urbanizada motivó un operativo de rastreo que incluyó recorridas preventivas y monitoreos constantes en los alrededores.

Ante la inquietud de los vecinos, se desplegó un trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad y especialistas en fauna silvestre. Además, los expertos intentaron tranquilizar a los frentistas al recordarles que no se trata de un animal que ataque a personas de manera habitual y que, por instinto, suele evitar el contacto humano. Sin embargo, recomendaron no dejar mascotas solas afuera durante la noche y mantener encendidas las luces exteriores para espantarlo.