Fútbol de paro: el fin de semana no habrá fecha

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
VIDEO. Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los dirigentes decidieron mantener la postura y no se disputará la novena jornada, que será reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo. Ratifican indagatoria, mañana, del presidente de la AFA
Finalmente el fútbol parará. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que mantendrá la postura de frenar la actividad y se confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura no se jugará este fin de semana y se disputará el fin de semana del 3 de mayo.
Más allá de las especulaciones de que se daría una marcha atrás en la decisión, los principales directivos de la AFA se reunieron ayer al mediodía en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fin de semana no habrá fútbol. Llamó la atención que fue después de que la Justicia confirmara que mañana Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás del fútbol argentino debe presentarse a indagatoria por la denuncia de retención de aportes. La semana que viene lo tiene que hacer su ladero, Pablo Toviggino.
Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.
“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.
La AFA le notificó ayer a a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones que se manejaron fueron la del 18 de marzo, el 22 de abril, el 3 de mayo y el 13 de mayo. Finalmente terminó predominando la opción del 3 de mayo, que será de antesala al inicio de los playoffs. La determinaron como la más coherente, ya que varios clubes además estarán disputando la fase de grupos de los certámenes internacionales.
Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Marcelo Torres: “Los delanteros tenemos que tratar de estar finos”
LE PUEDE INTERESAR
Comenzaron las charlas para comprar al Chelo
Con la confirmación de que no habrá actividad este fin de semana en ninguna de las categorías del fútbol argentino, la actividad volverá a reanudarse a mitad de la próxima semana, como estaba pautado en el calendario.
El martes 10 el fútbol volverá a rodar con el inicio de la décima fecha, que se extenderá hasta el viernes 13. Y el sábado 14, la actividad seguirá con el comienzo de la undécima jornada.
Esto a su vez trajo una modificación en la fecha de los playoffs, que se correrán una semana más tarde. Esto sin duda, es una mala noticia para los clubes que disputarán Libertadores y Sudamericana, ya que se jugarán en esa época la clasificación a los mano a mano.
Los octavos de final comenzarán el fin de semana del 10 de mayo, mientras que los cuartos de final se desarrollarán entre semana (miércoles 13 del mismo mes). Las semifinales serán el fin de semana del 17 y la gran final, en estadio neutral a confirmar, será el domingo 24 de mayo.
❑ Martes 10 de marzo
• 17.30 Newell’s – Platense (Zona A).
• 19.45 Independiente – Unión (Zona A).
• 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal)
• 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B).
❑ Miércoles 11 de marzo
•17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B).
•17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B).
• 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A). • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B).
• 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B).
❑ Jueves 12 de marzo
• 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A).
• 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A).
• 19.15 Talleres – Instituto (Zona A).
• 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B).
• 21.30 Huracán – River (Zona B).
❑ Viernes 13 de marzo
• 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí