Fútbol de paro: el fin de semana no habrá fecha

Finalmente el fútbol parará. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que mantendrá la postura de frenar la actividad y se confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura no se jugará este fin de semana y se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Más allá de las especulaciones de que se daría una marcha atrás en la decisión, los principales directivos de la AFA se reunieron ayer al mediodía en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fin de semana no habrá fútbol. Llamó la atención que fue después de que la Justicia confirmara que mañana Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás del fútbol argentino debe presentarse a indagatoria por la denuncia de retención de aportes. La semana que viene lo tiene que hacer su ladero, Pablo Toviggino.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.

La AFA le notificó ayer a a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones que se manejaron fueron la del 18 de marzo, el 22 de abril, el 3 de mayo y el 13 de mayo. Finalmente terminó predominando la opción del 3 de mayo, que será de antesala al inicio de los playoffs. La determinaron como la más coherente, ya que varios clubes además estarán disputando la fase de grupos de los certámenes internacionales.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

¿CUÁNDO SE VUELVE A JUGAR?

Con la confirmación de que no habrá actividad este fin de semana en ninguna de las categorías del fútbol argentino, la actividad volverá a reanudarse a mitad de la próxima semana, como estaba pautado en el calendario.

El martes 10 el fútbol volverá a rodar con el inicio de la décima fecha, que se extenderá hasta el viernes 13. Y el sábado 14, la actividad seguirá con el comienzo de la undécima jornada.

Esto a su vez trajo una modificación en la fecha de los playoffs, que se correrán una semana más tarde. Esto sin duda, es una mala noticia para los clubes que disputarán Libertadores y Sudamericana, ya que se jugarán en esa época la clasificación a los mano a mano.

Los octavos de final comenzarán el fin de semana del 10 de mayo, mientras que los cuartos de final se desarrollarán entre semana (miércoles 13 del mismo mes). Las semifinales serán el fin de semana del 17 y la gran final, en estadio neutral a confirmar, será el domingo 24 de mayo.